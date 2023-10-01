Kinh hoàng nhóm côn đồ bịt mặt xông vào nhà, dùng gậy sắt đánh người phụ nữ tới tấp

Đời sống 01/10/2023 13:30

Khi đang ngồi trong nhà bấm điện thoại, người phụ nữ bất ngờ bị nhóm người bịt mặt, dùng hung khí xông vào đánh tới tấp.

Dẫn theo thông tin từ VOV, ngày 1/10, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) xác nhận, lực lượng chức năng đã tiếp nhận đơn trình báo và đang điều tra, truy tìm nhóm đối tượng xông vào nhà cầm hung khí chém người tại phường Ngọc Lâm, Long Biên. 

Kinh hoàng nhóm côn đồ bịt mặt xông vào nhà, dùng gậy sắt đánh người phụ nữ tới tấp - Ảnh 1
Nữ nạn nhân đang ngồi trong nhà thì bị nhóm bịt mặt cầm hung khí vào tấn công - Ảnh: VOV

Sự việc xảy ra khoảng 17h30 ngày 30/9. Hai nạn nhân gồm một nam một nữ đang ngồi trong nhà thì bất ngờ có khoảng 3-4 đối tượng bịt khẩu trang, cầm theo hung khí là gậy sắt và kiếm xông vào nhà tấn công tới tấp.

Theo thông tin từ Báo Công lý, dữ liệu từ camera an ninh ghi lại, nhóm đối tượng trên có 5 người, bịt mặt kín mít, di chuyển trên 2 xe máy và mang theo hung khí. Ngay khi đến trước cửa hàng có địa chỉ ở phố Ngọc Lâm, 2 trong số 5 đối tượng đã lập tức mở cửa, xông vào trong và tấn công tới tấp một người phụ nữ đang ngồi bấm điện thoại.

Kinh hoàng nhóm côn đồ bịt mặt xông vào nhà, dùng gậy sắt đánh người phụ nữ tới tấp - Ảnh 2
Hai đối tượng bịt mặt xông vào hành hung người phụ nữ đang bấm điện thoại - Ảnh: Báo Công lý

Bị tấn công, người phụ nữ chỉ biết la hét, chịu trận. Ít giây sau, một người đàn ông từ trong nhà chạy ra chống trả lại nhóm bịt mặt và cũng bị các đối tượng tấn công. Vụ hành hung chỉ diễn ra trong khoảng nửa phút đồng hồ, sau đó nhóm đối tượng bỏ đi. Sau khi nhóm đối tượng gây án, hai nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện, rất may không ảnh hưởng tới tính mạng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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