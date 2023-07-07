Ngày 7/7, VKSND tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin về bị can Nguyễn Thị Viên (55 tuổi, Bắc Ninh) về hành vi sát hại chồng và bố chồng, sau đó tự tử nhưng bất thành.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, ngày 7/7, VKSND tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Viên (55 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) về tội "Giết người".

Bị can Nguyễn Thị Viên - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Tại cơ quan công an bà Viên khai nhận, trong quá trình sinh sống, bà nghi chồng giấu tiền riêng đi đánh bạc nên hai người thường xuyên cãi cự. Khi bố chồng can ngăn to tiếng, người con dâu không bằng lòng.

Khoảng 16h30 ngày 25/6, tại nhà anh Lê Duy Hợi (SN 1963, trú tại thôn Đoài, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vụ án giết người. Hậu quả làm anh Hợi và ông Lê Duy Mộc (SN 1932, là bố anh Hợi) bị thương nặng. Đến ngày 27/6 thì ông Mộc tử vong.

Hiện nghi can Viên sức khỏe đã ổn định.

Theo nguồn tin từ báo Dân Việt, ngày 25/6, bà Viên nảy sinh ý định giết chồng và bố chồng. Khoảng 16h30 cùng ngày (25/6), người vợ dùng búa đánh vào đầu ông Hợi đang ngủ.

Tang vật vụ án - Ảnh: Báo Dân Việt

Lúc này, ông Hợi vùng dậy bỏ chạy, bà cầm búa đuổi theo đến đầu cổng thì dừng lại. Khóa cổng, bà quay lại nhà tiếp tục gây án với bố chồng bằng búa và một con dao lấy trong bếp, theo cáo buộc.

Sau đó, bà Viên uống thuốc diệt cỏ và tự đâm dao vào mạn sườn bên trái. Cả 3 người sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

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