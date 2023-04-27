KINH HOÀNG: Đang ngồi ăn bất ngờ bị ném bom xăng, nhiều người thương vong

Đời sống 27/04/2023 10:50

Ngày 27/4, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm chạy xe máy ném "bom xăng" vào nhóm người đang ngồi bên đường.

Theo thông tin báo Người lao động, khoảng hơn 21h ngày 23/4, một nhóm người đang ngồi ăn uống tại quán vỉa hè ở xã Đắk Wil thì bất ngờ có một đoàn xe máy (khoảng 14 chiếc) chạy qua với tốc độ cao.

KINH HOÀNG: Đang ngồi ăn bất ngờ bị ném bom xăng, nhiều người thương vong - Ảnh 1
Một nhóm người đang ngồi ăn uống tại quán vỉa hè - Ảnh: Báo Người lao động

Hai đối tượng đi xe máy dẫn đầu đoàn cầm theo "bom xăng" đã được đốt lửa sẵn ném thẳng vào nhóm người này. Quả "bom xăng" phát nổ, lửa bùng lên dữ dội và bén vào những người đang ngồi ăn uống.

Quả bom phát nổ, khiến anh Chu V.H. (xã Đắk Wil) và anh Y.M.Ê Ban (xã Tâm Thắng, cùng huyện Cư Jút) bị bỏng, một số người khác nhanh chân chạy thoát.

KINH HOÀNG: Đang ngồi ăn bất ngờ bị ném bom xăng, nhiều người thương vong - Ảnh 2
"Bom xăng" bùng cháy khiến 2 người bị bỏng - Ảnh: Báo Người lao động

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, ngày 27/4, một lãnh đạo UBND xã Đắk Wil (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) cho biết cơ quan công an đang thụ lý điều tra vụ việc tấn công bằng bom xăng khiến 2 người bị bỏng.

KINH HOÀNG: Đang ngồi ăn bất ngờ bị ném bom xăng, nhiều người thương vong - Ảnh 3
Ngóm người tháo chạy ngay khi bom nổ - Ảnh: Báo Dân trí

 

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