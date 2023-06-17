Khởi tố bị can trong vụ tạt xăng đốt người tình đồng giới ở Cà Mau

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Ngọc Linh để điều tra về hành vi "Giết người" trong vụ tạt xăng đốt người tình đồng giới xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Ngọc Linh (SN 1991; ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu" để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, cách đây khoảng 6 tháng, Linh và anh N.B.P. (ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) quen biết nhau thông qua mạng xã hội. Sau đó, cả 2 nảy sinh mối quan hệ tình cảm đồng giới.

Trong quá trình sinh sống, Linh và P. thường xuyên xảy ra cự cãi do ghen tuông. Lúc này, P. đã đòi chia tay nhưng bị Linh dùng dao đe dọa cùng chết nên cả 2 tiếp tục sống chung.

Nhiều vật dụng trong căn phòng bị hư hỏng nặng sau khi Linh tạt xăng đốt - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng ngày 9/6, anh N.B.P. (26 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) đến trình báo công an xã về việc Linh tạt xăng đốt phòng, rượt chém mình.

Theo anh P., trước đây giữa anh và Linh có quan hệ tình cảm đồng giới. Trong thời gian này, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên P. chủ động chia tay. Ấm ức trong lòng, Linh thường xuyên tới làm phiền P.

Ngày 7-6, Linh đến nhà trọ của P. ở TP Cà Mau, cầm dao đe dọa sẽ đâm P. Sợ hãi, P. về nhà tại xã Tạ An Khương lánh mặt.

Khoảng 23 giờ ngày 8/6, P. đang ngủ trong phòng thì khi nghe tiếng động bên ngoài nên mở cửa sổ xem thì thấy Linh đang đổ xăng vào phòng rồi châm lửa đốt. Hoảng hốt, P. gọi mẹ cùng chạy ra khỏi nhà, còn Linh cầm dao rượt theo P. đòi chém.

Khi chạy cách nhà khoảng 100m, hai người giằng co nên dao rớt xuống vuông tôm. Sau đó, Linh dùng tay bóp cổ, móc mắt và cắn P. Do nạn nhân chống cự quyết liệt và kêu cứu nên Linh bỏ đi.

Nghi án thanh niên dùng xăng đốt nhà, rượt chém người yêu cũ đồng giới Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) đang tiếp nhận điều tra nghi án nam thanh niên tạt xăng đốt nhà, rượt chém người yêu cũ đồng giới sau chia tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-to-bi-can-trong-vu-tat-xang-ot-nguoi-tinh-ong-gioi-o-ca-mau-593159.html