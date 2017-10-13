Khó tin nhưng có thật: Chỉ cần đặt 1 ly nước ở nơi này sẽ giúp bạn thoát ế

Đặt một ly nước ở đầu giường, thắp đèn lãng mạn khi ngủ là cách đơn giản nhất trong những phương pháp phong thủy dành cho những người độc thân. Việc đặt một ly nước ở đầu giường khi ngủ tưởng chừng như là hành động đơn giản nhưng nó lại mang đến nhiều thay đổi lớn lao cho cuộc đời bạn nếu áp dụng theo cách sau.

Trong phong thủy, nước và giấc ngủ liên quan mật thiết đến vận khí của con người, chẳng hạn như tài lộc hay vận đào hoa.

Để gia tăng vận đào hoa của mình, bạn nên đặt một ly nước sạch ở đầu giường, nhớ phải thường xuyên thay nước và tốt nhất nên sử dụng ly gốm. Bên cạnh đó, để hỗ trợ vận đòa hoa bạn nên kết hợp thêm với một chiếc đèn ngủ có màu lãng mạn, nhẹ nhàng khi ngủ.

Lưu ý: Đừng nên để đèn quá sáng hoặc tắt đèn khi ngủ bởi điều này không tốt cho đường tình duyên của chủ nhân căn phòng.

Đặt bình hoa trong nhà

Đặt một bình hoa tươi hợp phong thủy trong phòng ngủ cũng góp phần giúp đường tình duyên thịnh vượng hơn. Tốt nhất, bạn nên dùng bình hoa dáng tròn, có nước, cắm hoa tươi hoặc cây thủy sinh.

Để vật phong thủy này phát huy tác dụng mạnh nhất, bạn nên đặt nó ở đúng đào hoa vị của mình và chọn màu sắc phù hợp.

Nếu đào hoa vị ở hướng Đông, bạn nên chọn bình hoa màu xanh lá cây. Mặt khác, đào hoa vị của bạn ở hướng Nam thì chọn bình hoa màu đỏ, tím, cam. Còn khi đào hoa vị của bạn ở hướng Tây, bình hoa màu vàng ánh kim hay màu trắng là lựa chọn hợp lý nhất. Sau cùng, nếu đào hoa vị của chủ nhân ở hướng Bắc thì nên chọn bình hoa màu đen hoặc xám.

Đặt bể cá theo đào hoa vị

Muốn gia tăng vận đào hoa, bạn nên đặt một bể cá hình tròn ở đào hoa vị của mình. Sau đó, mua một đôi cá thả vào, bởi kiểu dáng hình tròn tượng trưng cho sự trọn vẹn, hạnh phúc trong tình yêu còn hai con cá biểu thị cho việc có đôi có cặp.

Lưu ý: bạn nên chọn một đôi cá cùng chủng loại, có màu sắc tươi sáng, kích cỡ tương đương nhau. Tuyệt đối không chọn nuôi những loại cá như cá chép, cá lau kiếng hay những loại cá hung hăng, thích cắn nhau vì chúng sẽ gây ảnh hưởng đến vận đào hoa của bạn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.