Kết quả xổ số hôm nay (8/3/2024) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung

Đời sống 08/03/2024 12:58

Cùng tra cứu lại kết quả xổ số hôm nay thứ Sáu ngày 8/3/2024: Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN), kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT), kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ở ngay bài viết dưới đây nhé!

 

Cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số (KQXS) của xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) nhanh nhất hôm nay - Thứ Sáu ngày 8/3/2024.

Kết quả xổ số (KQXS) miền Nam (XSMN) hôm nay Thứ Sáu ngày 8/3/2024: Vĩnh Long - XSVL, Bình Dương -XSBD, Trà Vinh - XSTV

Kết quả xổ số hôm nay (8/3/2024) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung - Ảnh 1

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 8/3 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 8/3/2024 - XSMN thứ Sáu hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết của 3 tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Kết quả xổ số miền Nam 8/3/2024 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Theo đó, kết quả xổ số của Công ty XSKT Vĩnh Long có giải Đặc biệt là 276045

- Bên cạnh đó, dãy số trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Bình Dương 050654

- Vé trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Trà Vinh là 569447

Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) hôm nay Thứ Sáu ngày 8/3/2024: Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT

Kết quả xổ số hôm nay (8/3/2024) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung - Ảnh 2

Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 8/3/2024 trực tiếp vào lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 8/3/2024 - XSMT thứ Sáu hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết của 2 tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận. Kết quả xổ số miền Trung 8/3/2024 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Đầu tiên, kết quả xổ số của Công ty XSKT Gia Lai là 239343

- Tiếp theo, vé trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Ninh Thuận là 648970

Kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB) hôm nay Thứ Sáu ngày 8/3/2024: Hải Phòng - XSHP

Kết quả xổ số hôm nay (8/3/2024) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung - Ảnh 3

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 8/3 được trực tiếp vào lúc 18 giờ 15 phút. XSMB thứ 6 hàng tuần được mở thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội. Kết quả xổ số miền Bắc 8/3/2024 bắt đầu quay từ giải nhất cho đến giải bảy và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Theo đó, vé trúng giải Đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Hải Phòng là 71307

Thời gian lĩnh thưởng và các lưu ý nếu bạn trúng giải thưởng XSKT của 3 miền

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Đồng thời, tấm vé trúng thưởng phải đảm bảo giữ nguyên, không bị trầy xước, không bị tẩy xóa,..

- Công ty xổ số kiến thiết thực hiện trả thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đại lý xổ số được uỷ quyền.

- Thời gian thanh toán vé xổ số trúng thưởng của công ty xổ số kiến thiết đối với người trúng thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.

- Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Khi đến tham gia dự thưởng và làm thủ tục nhận thưởng, bạn phải xuất trình được tấm vé số trúng thưởng cùng các giấy tờ tùy thân, như: thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, các giấy tờ tùy thân đi kèm,…

Xổ số 3 miền ngày mai Thứ Bảy ngày 9/3/2024 sẽ quay mở thưởng ở các tỉnh nào?

Xổ số thứ Bảy ngày 9/3/2024 sẽ được mở thưởng bởi 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ

Kết quả xổ số (KQXS) ngày mai Thứ bảy ngày 9/3/2024 của 3 miền sẽ được tiếp tục cập nhật sớm nhất.

Kết quả xổ số hôm nay (7/3/2024) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung

Kết quả xổ số hôm nay (7/3/2024) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung

Cùng tra cứu lại kết quả xổ số hôm nay Thứ Năm ngày 7/3/2024: Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN), kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT), kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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