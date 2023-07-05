Kết quả xổ số 5/7: Vietlott thông báo đã có người may mắn rinh giải thưởng hơn 39 tỷ đồng

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1064 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào chiều tối nay (5/7), Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 39.273.525.000 đồng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối ngày 5/7, Công ty Xổ sổ điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố kỳ quay số chiều cùng ngày, có 1 vé loại hình xổ số Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá hơn 39,2 tỉ đồng.

Tờ vé số Mega 6/45 có 6 cặp số trùng với kết quả trúng thưởng giải Jackpot là 01-12-24-27-36-44. Vé này được phát hành tại điểm bán hàng của Vietlott - Tổ 4, đường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Theo thông tin từ VietNamNet, theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoảng tiền hơn 3,9 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc trên sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 35,1 tỷ đồng.

Tờ vé số Mega 6/45 có 6 cặp số trùng với kết quả trúng thưởng giải Jackpot là 01-12-24-27-36-44 - Ảnh: VietNamNet

Cũng trong kỳ quay lần thứ 1064 của sản phẩm Mega 6/45, ngoài giải Jackpot với tổng trị giá hơn 39 tỷ đồng, Vieltott còn tìm ra 43 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.416 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 22.382 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Người trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Lần gần đây nhất sản phẩm Mega 6/45 xuất hiện người trúng độc đắc là vào kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1050 diễn ra vào ngày 2/6. Tại kỳ quay này, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá gần 16 tỷ đồng.

Năm 2022, Vietlott chi hơn 3.430 tỷ đồng trả thưởng cho người chơi xổ số tự chọn Trong năm 2022, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đạt doanh thu hơn 6.272 tỷ đồng, trả thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn hơn 3.430 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc, đóng góp hơn 1.710 tỷ đồng vào ngân sách.

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