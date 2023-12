In decal quảng cáo giá rẻ, uy tín tại xưởng in sắc màu

Nâng cao độ nhận diện cho doanh nghiệp

In decal để dán lên bao bì sản phẩm, các thông tin về doanh nghiệp được in rõ ràng, chi tiết trên mặt decal quảng cáo sẽ góp phần nâng cao độ nhận diện cho doanh nghiệp trên thị trường.

Tối ưu hóa chi phí trong chiến dịch marketing tổng thể

So với các hình thức quảng cáo khác như: Làm TVC, chạy các chiến dịch quảng cáo online hay phát tờ rơi, in decal giá rẻ để quảng cáo giúp doanh nghiệp tiết kiệm một khoản chi phí tương đối vì giá thành rẻ và khả năng tiếp cận chính xác đối tượng khách hàng mục tiêu.

Tại sao nên in decal quảng cáo sản phẩm tại In Sắc Màu

Công Ty In Sắc Màu là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ in nhanh các loại tem nhãn, nhãn mác sản phẩm, in decal chuyên nghiệp tại TPHCM hiện nay.

Sản phẩm được in ấn bằng máy móc hiện đại

Xưởng In sắc Màu ứng dụng hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại để in tem decal giúp màu sắc thực tế khi in ra đạt độ chính xác rất cao và sắc nét, Ngoài ra tốc độ in nhanh giúp tối đa hóa thời gian.

Được hỗ trợ tận tình bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên của công ty In Sắc Màu có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm làm việc hợp tác với nhiều đối tác là cá nhân, doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước. Do đó, khách hàng khi sử dụng dịch vụ in decal quảng cáo tại In sắc Màu sẽ được tư vấn chi tiết về sản phẩm, được hỗ trợ tận tình trong suốt quá trình in ấn.

Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận được các chính sách ưu đãi hấp dẫn: Miễn phí thiết kế,miễn phí in thử mẫu, hỗ trợ chỉnh sửa theo yêu cầu, có thể in ấn mọi số lượng, được giao hàng tận nơi khi in xong,…

Dịch vụ đa dạng

Ngoài in ấn decal quảng cáo, In Sắc Màu còn cung cấp nhiều dịch vụ in ấn khác để khách hàng thuận tiện tham khảo, đặt in khi có nhu cầu sử dụng như: In tem nhãn dán, in logo dán, in menu, in tờ rơi, in name, bao bì giấy...

Khách hàng cần đặt in decal, tem nhãn chất lượng với mức giá tốt tại TPHCM có thể liên hệ qua website của In Sắc Màu để đặt in tại insacmau.com và nhận những ưu đãi mới nhất.