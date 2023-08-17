Đi làm ngày lễ Quốc khánh (2/9/2023) hưởng lương thế nào, có được nghỉ bù?

Cụ thể, Chính phủ thống nhất công chức, viên chức được nghỉ Quốc khánh từ thứ sáu (ngày 1/9) đến hết thứ hai (ngày 4/9). Như vậy, tổng số ngày nghỉ sẽ là 4 ngày.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 28/7, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 trong 4 ngày liên tục. Trước đó, Chính phủ đã ủy quyền bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung lưu ý các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Trong đó, có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ.

Nghỉ Quốc khánh 2/9 dài ngày là dịp nhiều bạn trẻ đi du lịch, khám phá văn hóa - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Đối với người lao động không phải là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Theo đó, người lao động được nghỉ thứ bảy ngày 2/9 và lựa chọn một trong hai ngày thứ sáu 1/9 hoặc chủ nhật 3/9.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Đi làm vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) thì được hưởng mức lương bao nhiêu, sau lễ có được nghỉ bù?

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, năm 2023, lễ Quốc khánh 2-9 rơi vào ngày thứ 7 của tuần, do đó số ngày nghỉ của người lao động sẽ được quy định như sau:

Với người lao động không phải làm việc vào thứ 7 của tuần: Nghỉ ngày 2-9 và 1 ngày trước đó (tức thứ 6 và thứ 7) thì được nghỉ 1 ngày nghỉ hằng tuần (chủ nhật) và nghỉ bù 1 ngày vào thứ 2 tuần liền kề;

Nghỉ ngày 2-9 và 1 ngày sau đó (tức thứ 7 và chủ nhật) thì sẽ được nghỉ bù 2 ngày vào thứ 2 và thứ 3 tuần liền kề.

Với người lao động phải làm việc vào thứ 7 của tuần: Nghỉ ngày 2-9 và 1 ngày trước đó (tức thứ 6 và thứ 7) và nghỉ 1 ngày nghỉ hằng tuần (chủ nhật);

Nghỉ ngày 2-9 và 1 ngày sau đó (tức thứ 7 và chủ nhật) thì sẽ được nghỉ bù 1 ngày vào thứ 2 của tuần liền kề.

Dịp lễ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động có thể được nghỉ tới 4 ngày - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Như vậy, vào dịp lễ Quốc khánh 2-9 sắp tới, người lao động sẽ được nghỉ lễ 4 ngày nếu không phải làm việc vào ngày thứ 7 và nghỉ 3 ngày nếu phải việc vào thứ 7 của tuần.

Về mức lương được hưởng nếu người lao động làm việc vào ngày lễ Quốc khánh, theo Điều 98 BLLĐ 2019, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

Vào ngày nghỉ lễ, tết…, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường…

Như vậy, người lao động đi làm dịp lễ Quốc khánh sẽ được hưởng mức 400% lương (nếu làm việc ban ngày) và ít nhất 490% lương (nếu làm việc ban đêm).