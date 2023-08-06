Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 đã giảm sau thời gian tăng nóng tới 2-3 lần

Đời sống 06/08/2023 15:58

Việc điều chỉnh giá vé may bay trong các dịp nghỉ lễ là do các hãng tự quyết định và phải nằm trong khung giá quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 6/8, giá vé khứ hồi của các chặng bay từ Hà Nội, TP.HCM đi các điểm du lịch như Phú Quốc, Đà Nẵng, Côn Đảo, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Nha Trang đã giảm từ 1,2 - 1,8 triệu đồng/vé so với thời điểm du khách đặt mua vào cuối tháng 7 vừa qua. Giá vé khứ hồi các chặng bay đã bao gồm thuế, phí.

Cụ thể, vé khứ hồ chặng Hà Nội - Phú Quốc ngày đi 1/9, ngày về 5/9 của Vietnam Airlines là 4.166.000 đồng, giảm 1,6 triệu đồng/vé khứ hồi so với thời điểm đặt vé cuối tháng 7 vừa qua.

Cùng chặng bay này, cùng ngày đi và về, vé khứ hồi của Bamboo Airways là 3.797.000 đồng/vé; VietJet Air có giá là 3.278.000 đồng/vé, giảm hơn 1,3 triệu đồng so với thời điểm tháng 7.

Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 đã giảm sau thời gian tăng nóng tới 2-3 lần - Ảnh 1
Sau thời gian tăng nóng, giá vé máy bay đến nhiều địa điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đã giảm nhiệt đáng kể - Ảnh minh họa

Trong khi đó, vé khứ hồi của Vietnam Airlines chặng TPHCM - Đà Nẵng đi ngày 1, 2/9, về ngày 5/9 giá dao động từ 3,2 - 4,1 triệu đồng; Vietjet giá từ 2,8 - 4,2 triệu đồng, giảm hơn 1,3 triệu đồng so với thời điểm đặt vé cuối tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, giá vé vẫn đắt hơn ngày thường từ 1,1 - 1,8 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Công Thương, với các chặng bay khác từ Hà Nội đi các điểm du lịch như Đà Lạt, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng… trong dịp Quốc khánh 2/9, giá vé máy bay thấp nhất cũng từ 1,5 - 2 triệu đồng/chiều trở lên (tùy chặng bay), mức giá này cũng đã giảm 400 - 700 nghìn đồng/vé, nhưng vẫn cao hơn gấp rưỡi so với ngày thường.

Tương tự với vé khứ hồi các chặng bay từ TP. Hồ Chí Minh đi Huế, Đà Nẵng, Nha Trang… giá vé máy bay dịp nghỉ lễ tới cũng dao động từ 2,8 - 3,2 triệu đồng, giảm gần 1 triệu so với thời điềm mua cuối tháng 7, nhưng cũng cao hơn gần 1,5 triệu đồng so với ngày thường.

Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 đã giảm sau thời gian tăng nóng tới 2-3 lần - Ảnh 2
Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay, do chưa rõ lượng khách đi lại tăng ở mức nào nên các hãng chưa có văn bản gửi về Cục Hàng không Việt Nam xin tăng chuyến bay - Ảnh minh họa

Được biết, việc điều chỉnh giá vé may bay trong các dịp nghỉ lễ là do các hãng tự quyết định và phải nằm trong khung giá quy định của pháp luật.

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay, do chưa rõ lượng khách đi lại tăng ở mức nào nên các hãng chưa có văn bản gửi về Cục Hàng không Việt Nam xin tăng chuyến bay.

Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, khi nào lượng khách quá đông, xét thấy số lượng các chuyến bay không đáp ứng được, các hãng mới xin phép tăng chuyến. Dựa trên nhu cầu thực tế và đề xuất của các hãng, Cục hàng không sẽ xem xét điều chỉnh tăng chuyến cho phù hợp.

 

Giá vé máy bay dịp 2/9 cao ngất ngưởng, có chặng đắt hơn ngày thường cả triệu đồng/vé

Giá vé máy bay dịp 2/9 cao ngất ngưởng, có chặng đắt hơn ngày thường cả triệu đồng/vé

Giá vé máy bay dịp lễ 2/9 dưới đây so với cách đây 1 tuần, đã tăng cao hơn 1 triệu đồng/chiều.

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