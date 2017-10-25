Quá bức xúc vì trận cãi nhau với bạn trai, cô gái trẻ chạy thẳng lên cầu Cốc Lếu và nhảy xuống sông trong đêm khiến lực lượng chức năng và người bạn trai tìm kiếm khắp sông. Tuy nhiên, vài giờ đồng hồ sau, cô đã về nhà an toàn.

Ông Trần Cao Cường, trực ban Công an phường Lào Cai cho biết, khoảng 3 giờ sáng nay, một cô gái trẻ nhảy từ cầu Cốc Lếu (phường Lào Cao, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã bơi được vào bờ. Trước đó, đêm 24/10, trong lúc cãi nhau với bạn trai, cô gái này đã chạy thẳng lên cầu và nhảy xuống sông tự tử.

Được biết, cô gái trẻ tên Đỗ Thị Hường (16 tuổi) sống tại Km số 0, xã Bản Vượt, huyện Bát Xát lên phường Cốc Lếu đi chơi cùng người yêu. Đôi trẻ ngồi uống nước trong quán cạnh chân cầu Cốc Lếu. Một lúc sau, đôi nam nữ xảy ra cãi vã. Cô gái trẻ đập vỡ điện thoại rồi bỏ đi, vừa đi vừa khóc. Bạn trai chạy theo sau, cách Hường khoảng 20m. Đến khu vực tối trên cầu, Hường đi nhanh hơn và bất ngờ trèo lên thành cầu, nhảy xuống sông.

Lúc này, người bạn trai định vứt áo nhảy xuống nhưng người dân xung quanh can ngăn và hướng dẫn anh xuống bến phà nhờ thuyền ra cứu, theo VTC.

Nhận được tin báo, Công an phường Lào Cai đã có mặt tại hiện trường, tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Đến sáng thì tìm thấy cô gái cách cầu khoảng 3 km.

Một cán bộ công an phường Lào Cai cho biết, sau khi nhảy xuống sông, Hường đã được dòng nước đẩy vào một doi cát nhỏ ven bờ nên may mắn thoát chết.