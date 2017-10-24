Đang đi cùng mẹ và chị gái, cô gái trẻ bất ngờ gieo mình xuống dòng sông chảy xiết, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người đang có mặt tại đó nhưng đành bất lực, không kịp trở tay ứng cứu.

Sáng 24/10, UBND xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trong đêm lực lượng chức năng cùng người nhà nạn nhân đã tìm thấy thi thể chị V. (17 tuổi, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu) – người gieo mình xuống sông tự tử trước đó.

Cụ thể, vào khoảng 20h30 tối qua (23/10), một số người dân khi đi qua cầu Anh Trỗi (xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu) đã phát hiện chị V. đứng trên cầu với biểu hiện bất thường, theo Phụ Nữ.

Bất ngờ, thiếu phụ leo lên thành cầu rồi nhảy xuống sông. Sự việc diễn ra đột ngột khiến mọi người không kịp can ngăn.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã huy động các phương tiện ca nô, thuyền thúng, lưới chài cùng người nhà, người dân địa phương tham gia tìm kiếm nạn nhân. Khuya cùng ngày, thi thể chị V. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Người nhà cho biết, chị V. đã lấy chồng và về làm dâu ở xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu) được nửa năm.

Trước đó, vợ chồng chị V. nảy sinh mâu thuẫn khi người phụ nữ này muốn ra Hà Nội làm nghề thợ tóc nhưng chồng không cho đi. Người chồng đã gọi điện nhờ mẹ và chị gái chị V. khuyên giải.

Theo Pháp luật TP.HCM, tối 23/10, chị V. về nhà mẹ đẻ, tại đây gia đình chị cũng khuyên con gái không nên đi làm xa. Sau đó, chị V. ra cầu Anh Trỗi có ý định nhảy xuống nhưng được nhóm thanh niên trong làng phát hiện, can ngăn.

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, vì kiên quyết ra Hà Nội nên chị V. đã đi bộ đón xe khách, mẹ và chị gái theo sau. Khi đi đến đoạn cầu Anh Trỗi thì chị V. bất ngờ nhảy xuống, dẫn đến kết cục đau lòng. Vì đêm tối không ánh đèn, mọi người đã không kịp cứu sống chị.