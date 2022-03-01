Hot girl áo dài - Nguyễn Dương Hồng Hân lột xác ngoại mục sau 4 năm nổi tiếng

Đời sống 01/03/2022 06:10

Hot girl áo dài khoe nhan sắc cùng body nóng bỏng sau 4 năm nổi tiếng

Nguyễn Dương Hồng Hân (sinh năm 2000, sống và học tập tại TP.HCM) nổi như cồn vào năm 2017 với bức ảnh diện áo dài. Nguyễn Dương Hồng Hân là một cô gái vô cùng xinh đẹp và tài năng.

Hot girl áo dài - Nguyễn Dương Hồng Hân lột xác ngoại mục sau 4 năm nổi tiếng - Ảnh 1

Hồng Hân sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và miệng cười vô cùng duyên dáng. Không những thế Hồng Hân còn sở hữu một thân hình cân đối với chiều cao ấn tượng. 

Hot girl áo dài - Nguyễn Dương Hồng Hân lột xác ngoại mục sau 4 năm nổi tiếng - Ảnh 2

Khác hẳn với hình tượng nữ sinh trong trẻo ngày nào, Hồng Hân của hiện tại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi màn lột xác ngoại hình và phong cách đầy ngoạn mục với số đo 3 vòng hoàn hảo nên luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng mọi người ngay từ lần đầu gặp mặt.

Hot girl áo dài - Nguyễn Dương Hồng Hân lột xác ngoại mục sau 4 năm nổi tiếng - Ảnh 3

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc Hồng Hân cho biết là cô uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, tập thể dục đều đặn vào mỗi buổi chiều, hạn chế ăn uống sau 8 giờ tối.

Hot girl áo dài - Nguyễn Dương Hồng Hân lột xác ngoại mục sau 4 năm nổi tiếng - Ảnh 4

Hiện tại nhan sắc của Nguyễn Dương Hồng Ân ngày càng thăng hạng và nóng bỏng.

Hot girl áo dài - Nguyễn Dương Hồng Hân lột xác ngoại mục sau 4 năm nổi tiếng - Ảnh 5

Trên trang cá nhân cô không ngần ngại đăng những hình ảnh khoe vóc dáng táo bạo, đốt mắt người nhìn, cùng gu thời trang tượng.

 

 

 

 

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