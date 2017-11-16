Công Ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam (Coca-Cola Việt Nam) chính thức ra mắt thị trường bộ sản phẩm với thiết kế mới theo chủ đề 'Tết của yêu thương', chào đón Tết Nguyên đán 2018.

Dựa trên nét vẽ tay của 3 họa sĩ trẻ nổi tiếng, bộ bao bì mới mang thông điệp “Tết của yêu thương” được thể hiện trên cả ba khía cạnh: tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa và tình yêu cộng đồng. Với bước đổi mới trong thiết kế lần này, Coca-Cola mong muốn lan tỏa những thông điệp tốt đẹp về tình yêu, cũng như góp phần làm phong phú thêm thị trường quà Tết đẹp, sang trọng và ý nghĩa cho Xuân Mậu Tuất.

Năm nay, Coca-Cola đã quyết định trẻ hóa thiết kế khi kết hợp những giá trị tinh thần truyền thống trên bao bì và hơi thở hiện đại bằng việc cộng tác cùng 3 hoạ sĩ trẻ tài năng gồm Phan Thành Đạt (Đạt Phan), Châu Trọng Hiếu (Mr. Sith), Lương Anh Công Đức (Luong Doo) cho thiết kế của bộ sản phẩm Tết. Theo đó, các họa sĩ trẻ sẽ chung tay cùng Coca-Cola tạo nên những nét chấm phá nghệ thuật đặc trưng nhằm lan tỏa cảm hứng Xuân, tiếp nối sứ mệnh mang yêu thương trao gửi nhân dịp Tết đến Xuân về.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hop-tac-voi-cac-hoa-si-tre-duong-dai-cocacola-tung-3-mau-bao-bi-doc-dao-chao-don-tet-2018-255064.html