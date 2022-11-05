Lớp tập huấn có sự tham dự của hơn 200 học viên là Hội viên Câu lạc bộ và các chuyên gia, nhân viên y tế đến từ các bệnh viện lớn khu vực miền Bắc như bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phụ sản trung ương, Bệnh viện 71 Trung Ương, Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Bệnh Viện Châm Cứu Trung Ương, Bệnh viện Nội tiết Trung ương,... và các trường giảng dạy điều dưỡng thuộc địa bàn TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận...

Tham gia chương trình tập huấn có các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu trong nhiều lĩnh vực y khoa kết nối, chia sẻ, cập nhật những kiến thức mới nhất, phục vụ cho công tác truyền thông sức khỏe về dinh dưỡng cho người bệnh như Tiến sĩ Lưu Ngân Tâm, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Lưu Thị Mỹ Thục, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương; Tiến sĩ Chu Thị Tuyết, Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Hữu Nghị; Tiến sĩ Bùi Minh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai… .Lớp tập huấn được tổ chức với mục tiêu đào tạo chuyên sâu cho các điều dưỡng trưởng và nhân viên y tế để chăm sóc dinh dưỡng cho hàng triệu trẻ em và người cao tuổi Việt Nam.

Theo BSCKII. Hoàng Văn Thành, Chủ tịch CLB ĐDT Việt Nam cho biết: “Vinamilk là công ty dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam và là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong top 40 công ty sữa hàng đầu thế giới về doanh thu, có nhiều thế mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế vào các sản phẩm dinh dưỡng cho người Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi tin rằng việc CLB đồng hành cùng Vinamilk sẽ giúp CLB ĐDT Việt Nam mang đến các lợi ích lớn về việc nâng cao chất lượng dinh dưỡng lâm sàng đến các hội viên CLB, từ đó giúp chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng tốt hơn cho hàng triệu người dân, đặc biệt là đối tượng trẻ em và người cao tuổi”.

“CLB ĐDT Việt Nam và Vinamilk đều chia sẻ một mục tiêu chung là mong muốn nâng cao nhận thức tầm quan trọng của dinh dưỡng trong điều trị cho người bệnh. Vì vậy, cả 2 bên sẽ tích cực thúc đẩy các sáng kiến, triển khai các hoạt động hữu ích nhằm tạo điều kiện cho các hội viên được nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng người bệnh, đặc biệt là đối tượng trẻ em và người cao tuổi”, ông Thành cho biết thêm.

Thạc sĩ Điều dưỡng Nguyễn Thị Anh, Phó Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: “Chăm sóc dinh dưỡng là một trong những nhiệm vụ chuyên môn trong chăm sóc người bệnh của điều dưỡng và được quy định rất cụ thể tại Thông tư 31/2021/TT-BYT “Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện”. Để đáp ứng được chức năng độc lập, chủ động của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh, đòi hỏi mỗi điều dưỡng viên phải có kiến thức, kỹ năng để tổ chức thực hiện tư vấn, truyền thông dinh dưỡng cho người bệnh tại đơn vị của mình một cách hiệu quả nhất. Được tham gia chương trình tập huấn “Truyền thông giáo dục sức khỏe về dinh dưỡng cho người bệnh và tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông tư 31/2021/TT-BYT” do Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam tổ chức đối với tôi nói riêng và hệ thống điều dưỡng nói chung thì đây là một chương trình hết sức giá trị và thiết thực.

Chương trình tập huấn cung cấp cho mỗi điều dưỡng chúng tôi đầy đủ kiến thức về dinh dưỡng trong các bệnh thường gặp; những kỹ năng cần phải có của một điều dưỡng viên để thực hiện nhiệm vụ tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh; cách thức tổ chức một buổi Truyền thông tư vấn, giáo dục sức khỏe. Đặc biệt chúng tôi còn được cung cấp thông tin về cuốn sách “Truyền thông giáo dục sức khỏe về dinh dưỡng cho người bệnh”, đây là nguồn tài liệu vô cùng quý giá hỗ trợ đắc lực cho mỗi điều dưỡng trong thực hành chăm sóc bệnh nhân. Với những kiến thức, kỹ năng học tập được từ khóa tập huấn, tôi sẽ tự tin và chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe về dinh dưỡng cho người bệnh tại bệnh viện mình, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và hài lòng người bệnh, nâng cao vai trò và hình ảnh của người điều dưỡng”. ​

Với mục tiêu giới thiệu cho nhân viên y tế các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk giúp tăng cường hiệu quả điều trị bệnh, tại chương trình, Dược sĩ Nguyễn Trường Sơn, Kênh Y Tế, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã chia sẻ đến nhân viên y tế vấn đề sức khỏe thường gặp ở người cao tuổi, tình trạng suy dinh dưỡng ở các bệnh nhân nhi nhập viện và các giải pháp dinh dưỡng tăng cường sức khỏe, tăng hiệu quả điều trị bệnh. Vinamilk hiện có sản phẩm Sure Prevent Gold với dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, được nghiên cứu lâm sàng bởi bệnh viện Chợ Rẫy giúp cải thiện trình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân trước và sau phẫu thuật. Sản phẩm Pedia Kenji với hệ dưỡng chất cung cấp năng lượng cao, đạm whey giàu alpha lactabumin, BB12, LGG và các vitamin, khoáng chất được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Dinh dưỡng Quốc gia giúp trẻ ăn ngon, tăng cân, tăng chiều cao, tăng miễn dịch sau ba tháng.

Cũng trong chương trình tập huấn, CLB ĐDT Việt Nam và Vinamilk đã giới thiệu quyển sách Truyền thông, giáo dục sức khoẻ dinh dưỡng cho người bệnh đến đông đảo hội viên và những người quan tâm. Đây là thành quả của một quá trình chuẩn bị và thẩm định kỹ lưỡng, với sự tham gia tích cực của các chuyên gia dinh dưỡng, điều dưỡng hàng đầu Việt Nam, các giảng viên từ các trường Đại học, các nhà lãnh đạo, và quyển sách Truyền thông, giáo dục sức khoẻ dinh dưỡng cho người bệnh đã được xuất bản. Tài liệu gồm 16 chủ đề trải dài từ đại cương, các kỹ năng truyền thông giáo dục sức khoẻ; tư vấn và giáo dục sức khoẻ tâm lý cho người bệnh đến truyền thông giáo dục sức khoẻ dinh dưỡng một số bệnh thường gặp như bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh suy thận mạn…

Với mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của dinh dưỡng trong điều trị cho người bệnh thông qua các điều dưỡng trưởng và nhân viên y tế, từ năm 2020, CLB ĐDT Việt Nam và Vinamilk đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược trong 3 năm 2020-2022 nhằm triển khai các hoạt động đào tạo chuyên sâu cho hàng ngàn điều dưỡng trưởng, nhân viên y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước trong 3 năm tới đây.