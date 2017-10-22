Hôi miệng dai dẳng cả chục năm cũng hết ngay tức khắc nhờ nguyên liệu bỏ đi này

Công thức đơn giản từ nguyên liệu bỏ đi này giúp trị dứt điểm chứng hôi miệng kinh niên, dai dẳng trong nhiều năm cực kỳ hiệu quả.

Hơi thở có mùi khiến bạn mất tự tin khi giao tiếp. Nguyên nhân có thể do vệ sinh răng miệng kém gây tích tụ nhiều vi khuẩn và cao răng. Đây là những mảng bám trên răng được tích tụ qua quá trình tiêu thụ thức ăn. Chúng là nguyên nhân chính của hôi miệng, răng ố vàng, sâu răng, viêm lợi và chảy máu chân răng. Trong dân gian hiện nay có khá nhiều các phương pháp hay đặc trị chứng hôi miệng kinh niên. Một trong số đó là công thức từ vỏ bưởi, vừa rẻ tiền vừa cực kỳ hiệu quả.

Vỏ bưởi rất giàu vitamin và tinh dầu thơm có thể khử sạch mùi hôi miệng, trả lại cho bạn hơi thở thơm mát và hàm răng trắng sáng đẹp khó cưỡng.

Cách 1: Nhai vỏ bưởi Chuẩn bị: - Vỏ bưởi tươi - 1 ly nước muối ấm Cách làm: Bước 1: Vỏ bưởi bạn đem rửa sạch, để ráo nước rồi thái miếng nhỏ. Bước 2: Hòa tan 1 muỗng muối biển với 300ml nước ấm. Bước 3: Dùng hỗn hợp trên súc miệng nhiều lần nhằm loại bỏ vi khuẩn và thức ăn còn sót lại trong khoang miệng. Bước 4: Dùng vỏ bưởi vừa thái nhỏ cho vào miệng nhai liên tục trong 3 - 5 phút. Tinh dầu và các dưỡng chất tiết ra sẽ giúp khử sạch mùi hôi miệng. Bước 5: Cuối cùng súc miệng với nước sạch như bình thường. Cách 2: Súc miệng với nước vỏ bưởi Chuẩn bị: - 2 lít nước - 1 nắm vỏ bưởi thái nhỏ - 2 muỗng muối biển - Chai thủy tinh sạch Cách làm: Bước 1: Đun sôi 2 lít nước với vỏ bưởi cùng 2 muỗng muối biển trong khoảng 5 phút. Bước 2: Dùng rây lọc bỏ phần bã, giữ lại phần nước vỏ bưởi. Bước 3: Đổ phần nước thu được vào chai thủy tinh sạch, đậy kín vào bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng dần. Bước 4: Sau khi đánh răng xong, bạn dùng nước vỏ bưởi ngậm trong miệng trong khoảng 5 phút. Áp dụng 2-3 lần/ngày sau khi ăn, bạn sẽ sở hữu hơi thở thơm mát quyến rũ.

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