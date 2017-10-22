Hôi miệng dai dẳng cả chục năm cũng hết ngay tức khắc nhờ nguyên liệu bỏ đi này

Đời sống 22/10/2017 15:51

Công thức đơn giản từ nguyên liệu bỏ đi này giúp trị dứt điểm chứng hôi miệng kinh niên, dai dẳng trong nhiều năm cực kỳ hiệu quả.

Hơi thở có mùi khiến bạn mất tự tin khi giao tiếp. Nguyên nhân có thể do vệ sinh răng miệng kém gây tích tụ nhiều vi khuẩn và cao răng. Đây là những mảng bám trên răng được tích tụ qua quá trình tiêu thụ thức ăn. Chúng là nguyên nhân chính của hôi miệng, răng ố vàng, sâu răng, viêm lợi và chảy máu chân răng.

Trong dân gian hiện nay có khá nhiều các phương pháp hay đặc trị chứng hôi miệng kinh niên. Một trong số đó là công thức từ vỏ bưởi, vừa rẻ tiền vừa cực kỳ hiệu quả.

Vỏ bưởi rất giàu vitamin và tinh dầu thơm có thể khử sạch mùi hôi miệng, trả lại cho bạn hơi thở thơm mát và hàm răng trắng sáng đẹp khó cưỡng.

Hôi miệng dai dẳng cả chục năm cũng hết ngay tức khắc nhờ nguyên liệu bỏ đi này - Ảnh 1
Vỏ bưởi giúp trị hôi miệng cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách 1: Nhai vỏ bưởi

Chuẩn bị:

- Vỏ bưởi tươi

- 1 ly nước muối ấm

Cách làm:

Bước 1: Vỏ bưởi bạn đem rửa sạch, để ráo nước rồi thái miếng nhỏ.

Bước 2: Hòa tan 1 muỗng muối biển với 300ml nước ấm.

Bước 3: Dùng hỗn hợp trên súc miệng nhiều lần nhằm loại bỏ vi khuẩn và thức ăn còn sót lại trong khoang miệng.

Hôi miệng dai dẳng cả chục năm cũng hết ngay tức khắc nhờ nguyên liệu bỏ đi này - Ảnh 2
Vỏ bưởi đem rửa sạch rồi thái nhỏ - Ảnh: Internet

Bước 4: Dùng vỏ bưởi vừa thái nhỏ cho vào miệng nhai liên tục trong 3 - 5 phút. Tinh dầu và các dưỡng chất tiết ra sẽ giúp khử sạch mùi hôi miệng.

Bước 5: Cuối cùng súc miệng với nước sạch như bình thường.

Cách 2: Súc miệng với nước vỏ bưởi

Chuẩn bị:

- 2 lít nước

- 1 nắm vỏ bưởi thái nhỏ

- 2 muỗng muối biển

- Chai thủy tinh sạch

Cách làm:

Bước 1: Đun sôi 2 lít nước với vỏ bưởi cùng 2 muỗng muối biển trong khoảng 5 phút. 

Bước 2: Dùng rây lọc bỏ phần bã, giữ lại phần nước vỏ bưởi.

Bước 3: Đổ phần nước thu được vào chai thủy tinh sạch, đậy kín vào bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng dần.

Bước 4: Sau khi đánh răng xong, bạn dùng nước vỏ bưởi ngậm trong miệng trong khoảng 5 phút. Áp dụng 2-3 lần/ngày sau khi ăn, bạn sẽ sở hữu hơi thở thơm mát quyến rũ.

Hôi miệng dai dẳng cả chục năm cũng hết ngay tức khắc nhờ nguyên liệu bỏ đi này - Ảnh 3
Súc miệng với nước vỏ bưởi giúp khử sạch hôi miệng và loại bỏ mảng bám ố vàng trên răng - Ảnh: Internet

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo chữa hôi miệng chữa hôi miệng trị hôi miệng nhanh nhất

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 4 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?