Theo chị Trang, chiều hôm đó, Đ. đem xe đạp đi sửa ở tiệm gần nhà nhưng do tiệm nghỉ nên nam sinh này kiếm chỗ khác để sửa.

Nam sinh lớp 7 trước khi mất tích - Ảnh: Người Lao Động

Một trường hợp tương tự, theo thông tin từ báo Dân Việt, khoảng 16 giờ 30 ngày 5/4, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh Nam) chạy xe đến đón con gái T.X (12 tuổi, học Trường TH và THCS Mỹ Hạnh Nam) tan học để về nhà.

Đứng chờ mãi, học sinh đã ra về hết, lúc này không thấy con gái đâu, chị Thủy hốt hoảng chạy vào lớp cũng chẳng thấy. Quá lo lắng, chị báo Ban giám hiệu, cô chủ nhiệm việc cháu T.X "mất tích" ngay trước cổng trường.

Nữ sinh lớp 6 ở Long An được cho là mất tich - Ảnh: Dân Việt

Khi trường mở camera bên trong và ngoài cổng, mọi người phát hiện có một cô gái lớn tuổi hơn chạy xe đạp điện chở nữ học sinh nghi là cháu T.X đi ra lộ nhưng không rõ hướng đi. Gia đình chị Thủy lập tức báo Công an xã Mỹ Hạnh Nam, Công an huyện Đức Hòa để nhờ hỗ trợ truy tìm.

Chiều 8/4, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, suốt 3 ngày đêm cùng nhà trường, gia đình tổ chức tìm kiếm nữ sinh lớp 6 T.X và liên lạc với một số người thân nhưng không kết quả. Đến chiều nay, công an đã phát hiện nữ sinh đang ở nhà bạn học cùng trường.

Người mẹ đã tìm thấy con gái sau nhiều ngày mất liên lạc - Ảnh: Dân Việt

Theo lời của cháu T.X (12 tuổi, học lớp 6 Trường TH và THCS Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa), do giận mẹ ruột, nữ sinh định bỏ đi vào chùa. Tuy nhiên bạn rủ về nhà bạn ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, sau đó T.X trốn trên gác của căn nhà. Khoảng 14 giờ 30 ngày 8/3, lực lượng công an đưa cháu về xã Mỹ Hạnh Nam.