Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11, xét xử về tội Lừa dối khách hàng

Sau 6 tháng bị bắt tạm giam, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị TAND TPHCM xét xử về tội Lừa dối khách hàng.

Theo thông tin báo Dân Việt, ngày 11/11, TAND TP.HCM cho biết, dự kiến sẽ mở phiên tòa sơ thẩm vào ngày 19/11 để xét xử vụ án liên quan đến sản phẩm thực phẩm bổ sung Kẹo Kera, với nhiều người nổi tiếng bị đưa ra xét xử, trong đó có Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và YouTuber Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs)...

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ án "Lừa dối khách hàng" này liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11, xét xử về tội Lừa dối khách hàng - Ảnh 1
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Tòa sẽ xét xử: Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021).

Theo thông tin VNExpress, cáo trạng xác định, thực phẩm kẹo bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Thùy Tiên cùng các cổ đông của Công ty CER cùng lên ý tưởng hợp tác. Nhóm này thống nhất sẽ làm thủ tục thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam, để Thùy Tiên góp 25% cổ phần.

Các bị cáo thống nhất kịch bản Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục sẽ chịu trách nhiệm quay video, livestream giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm. Cá nhân hoa hậu Thùy Tiên nhận thêm phần việc đại diện hình ảnh cho hãng và tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện của công ty.

Nhà chức trách cáo buộc, xuyên suốt quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, Thùy Tiên và nhóm Chị Em Rọt dù là chủ sở hữu song không quan tâm đến chất lượng, thành phần. Các bị cáo dù biết hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo Kera chỉ 0,935%, không đủ bổ sung chất xơ cho người kén rau; không rõ nguồn gốc nguyên liệu, không có vùng trồng đạt chuẩn VietGAP hay căn cứ khoa học cho tuyên bố "1 viên kẹo bằng một đĩa rau", doanh nghiệp vẫn tự công bố sản phẩm chứa 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11, xét xử về tội Lừa dối khách hàng - Ảnh 2
 Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục trong những buổi livestream giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Ảnh: Báo VNExpress. 

Ngày 12/12/2024, buổi livestream đầu tiên của bộ ba Thùy Tiên - Quang Linh Vlogs - Hằng Du Mục thu hút hơn 2.800 đơn hàng, mang về 400 triệu đồng doanh thu, khởi đầu cho "cơn sốt" kẹo rau củ Kera. Sau đó, Thùy Tiên yêu cầu tăng tỷ lệ lợi nhuận lên 30% - cao hơn 5% so với thỏa thuận ban đầu.

Đến 16/1/2025, nhóm này có 6 buổi livestream quảng cáo sản phẩm, trong đó Thùy Tiên tham gia ba buổi. Họ liên tục giới thiệu công dụng sai sự thật, khẳng định "một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc", "không ăn rau thì đã có Kera", và "mỗi viên chứa 10 loại rau củ cùng vitamin bổ sung chất xơ".

Từ ngày 12/12/2024 đến ngày 14/3/2025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng và mua tổng cộng 129.617 hộp kẹo Kera. Số tiền các bị cáo thu lợi bất chính được xác định là hơn 12,4 tỷ đồng.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ

VKSND tối cao vừa ra cáo trạng, đề nghị TAND TP.HCM xét xử 5 bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt có hành vi phạm tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2, Điều 198 với khung hình phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11, xét xử về tội Lừa dối khách hàng

Đời sống

