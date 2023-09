Him Lam land chung tay Giải Golf Thủ Đức Open lần 2 xây dựng Quỹ "Vì người nghèo"

Ngày 9/9, giải Golf Thủ Đức Open lần thứ 2 đã được khai mạc với khoảng 280 golf thủ tranh tài và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong - ngoài thành phố Thủ Đức. Tham gia Giải Golf Thủ Đức Open lần thứ 2, Công ty Him Lam Land đã đóng góp 500 triệu đồng với mong muốn chung tay Quỹ "Vì người nghèo" tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Luôn đề cao trách nhiệm xã hội, Công ty Him Lam Land đã và đang đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện nhân văn mang ý nghĩa thiết thực, hướng đến mục tiêu lan tỏa những giá trị to lớn cho cộng đồng.