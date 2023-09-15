Him Lam land chung tay Giải Golf Thủ Đức Open lần 2 xây dựng Quỹ "Vì người nghèo"

Đời sống 15/09/2023 14:26

Vừa qua, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) đã ủng hộ 500 triệu đồng cho Giải Golf Thủ Đức Open lần thứ 2 vì Quỹ "Vì người nghèo".

Ngày 9/9, giải Golf Thủ Đức Open lần thứ 2 đã được khai mạc với khoảng 280 golf thủ tranh tài và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong - ngoài thành phố Thủ Đức. Tham gia Giải Golf Thủ Đức Open lần thứ 2, Công ty Him Lam Land đã đóng góp 500 triệu đồng với mong muốn chung tay Quỹ "Vì người nghèo" tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Luôn đề cao trách nhiệm xã hội, Công ty Him Lam Land đã và đang đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện nhân văn mang ý nghĩa thiết thực, hướng đến mục tiêu lan tỏa những giá trị to lớn cho cộng đồng.

Him Lam land chung tay Giải Golf Thủ Đức Open lần 2 xây dựng Quỹ 'Vì người nghèo' - Ảnh 1

Bà Lê Thị Bích Ngọc – Đại diện Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam tham dự Lễ khai mạc Giải và trao quà tại sân Golf Thủ Đức.

Giải Golf Thủ Đức được triển khai với mục tiêu, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, golfer… trong và ngoài thành phố Thủ Đức cùng tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” nhằm thực hiện các hoạt động từ thiện – xã hội, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Giải Golf đã tạo sân chơi lành mạnh để các doanh nhân rèn luyện sức khỏe, giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời là một trong những hoạt động gắn kết giữa chính quyền thành phố Thủ Đức với các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Him Lam land chung tay Giải Golf Thủ Đức Open lần 2 xây dựng Quỹ 'Vì người nghèo' - Ảnh 2

Him Lam land chung tay Giải Golf Thủ Đức Open lần 2 xây dựng Quỹ 'Vì người nghèo' - Ảnh 3

Sau hơn 1 tháng phát động, Giải Golf Thủ Đức Open lần thứ 2 đã nhận được tổng số tiền là 35 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ.

Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng - Phó chủ tịch UBND TP. Thủ Đức: “Toàn bộ nguồn kinh phí vận động được sẽ dùng để thực hiện các hoạt động từ thiện - xã hội, hỗ trợ những gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn TP. Thủ Đức, giúp bà con vươn lên trong cuộc sống; giúp các cháu học sinh, sinh viên có động lực, tinh thần và điều kiện để học tập, trưởng thành; giúp TP. Thủ Đức nâng cấp, duy tu, cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn … thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng TP. Thủ Đức có chất lượng sống tốt - văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.

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