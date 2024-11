Đến khi được phát hiện nạn nhân đã tử vong nằm ở góc sân nhà, trên người có nhiều vết bầm tím.

Theo thông tin từ Đời sống Pháp Luật: Ngày 26/11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn L. (SN 1991, cư trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi "Giết người".Trước đó, vào 2h30 ngày 23/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Lục nam về việc, vào khoảng 0h30 cùng ngày, tại thôn Triệu, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, Nguyễn Văn L. phát hiện bố đẻ là ông Nguyễn Văn P. (SN 1969) chết tại góc sân nhà, trên người có nhiều vết bầm tím.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng, chủ trì, phối hợp với Công an huyện Lục Nam và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra, xác minh.

Nghi phạm đã bị bắt giữ (Ảnh: SK&ĐS)

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã đấu tranh, làm rõ, vận động đối tượng Nguyễn Văn L. đầu thú về hành vi "Giết người".

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn L. đang sinh sống, làm việc tại TP Hà Nội. Chiều 22/11/2024, L. về quê tại thôn Triệu để thăm ông P..

Buổi tối, L. và ông P. mời một số người thân đến nhà ăn cơm, uống rượu, sau đó cùng sang nhà ông Nguyễn Văn T. (SN 1971, ở cùng thôn) hát karaoke và tiếp tục uống bia.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, L. lái xe ô tô chở ông P. về nhà. Trên đường về, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên L. dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu, ngực, bụng và tay ông P.. Về đến nhà, L. tiếp tục đánh ông P. đến tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn L. về hành vi "Giết người" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nguyen-nhan-bat-ngo-vu-con-trai-anh-cha-en-tu-vong-o-bac-giang-710362.html