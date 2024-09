Say khi nhậu say, thanh niên đi ra đường đập phá chiếc ô tô. hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, người đàn ông nước ngoài dùng gậy đánh nam thanh niên rồi bị người này dùng dao đâm chết.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 4/9, Công an thành phố Thuận An cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường An Phú.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh|: Báo Tiền Phong.

Theo thông tin báo Người Lao Động, Người gây án là Hồ Tiền Phong (SN 2001, quê Bạc Liêu).

Theo thông tin ban đầu, chiều 3-9, Phong ngồi nhậu cùng người thân, bạn bè ở trước phòng trọ trên đường D19, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An. Tới tối thì thanh niên này xảy ra mâu thuẫn với nhóm người nhậu chung và đòi tự tử.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Phong chạy ra đường và lao vào chiếc ô tô đang đậu của một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, người đàn ông nước ngoài dùng gậy đánh nam thanh niên.

Bực tức, Phong chạy vào phòng trọ lấy dao ra tấn công khiến người đàn ông kể trên bị thương nặng rồi tử vong trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân tử vong là ông L.W.F. (SN 1960, quốc tịch Đài Loan- Trung Quốc).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thành phố Thuận An có mặt tại hiện trường và bắt giữ nghi phạm. Công an thành phố Thuận An cho biết, do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin về vụ việc.

Bị cự tuyệt tình cảm để chấm dứt mối quan hệ bất chính, nam thanh niên đâm người tình trọng thương Bị người tình cũ quyết định chấm dứt mối quan hệ bất chính, Trần Minh Dũng (30 tuổi, ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) dùng dao đâm vào ngực và đầu người tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-danh-tinh-cua-nam-thanh-nien-say-xin-dap-pha-o-to-roi-dung-dao-dam-chet-chu-xe-khi-bi-nhac-nho-o-binh-duong-698158.html