Bị người tình cũ quyết định chấm dứt mối quan hệ bất chính, Trần Minh Dũng (30 tuổi, ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) dùng dao đâm vào ngực và đầu người tình.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 2-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Dũng (30 tuổi, ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) để điều tra hành vi dùng dao đâm vào ngực và đầu người tình cũ.

Theo điều tra ban đầu, mặc dù biết chị P.Y., người cùng địa phương, đã có chồng, con, nhưng Trần Minh Dũng vẫn lén lút quan hệ bất chính với chị Y.. Do gia đình hai bên ngăn cấm, chị Y. muốn dừng mối quan hệ này. Do vậy, giữa chị và Dũng xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 19h30 ngày 29-8, sau khi nhậu xong, Dũng sang nhà chị Y. thì xảy ra mâu thuẫn. Tại đây Dũng đã dùng dao Thái Lan đâm vào ngực và đầu gây thương tích cho người tình cũ rồi bỏ trốn. Đến sáng 30-8, Dũng đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Trần Minh Dũng (30 tuổi, ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam ra quyết định tạm giữ đối với Dũng để tiếp tục điều tra tội danh "giết người".

Trước đó trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng xảy ra vụ án mạng có liên quan đến tình cảm, khiến một người tử vong. Cụ thể, theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 25/8, người dân sống trong khu nhà trọ nghe tiếng la hét, kêu cứu tại phòng chị X nên chạy lại kiểm tra.

Lúc này, họ phát hiện phòng chị X. khóa trong, gõ cửa thì Phương ra mở, trên người anh ta dính đầy máu và có mùi thuốc trừ sâu.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân trình báo lên công an địa phương. Công an phường Minh Hưng có mặt tại hiện trường, phát hiện chị X. tử vong trong phòng tắm, Phương có mùi thuốc trừ sâu nên công an đã đưa đối tượng đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, chị N.T.X. (40 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước) sống chung với Cao Mạnh Phương (37 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) như vợ chồng tại một dãy trọ ở phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành.

Phẫn nộ trước dấu hiệu tội giết người của nam tài xế 2 lần cán nạn nhân đi xe máy trên QL51, đối mặt với hình phạt cao nhất? Nếu cố ý dùng phương tiện giao thông để đâm vào người khác dẫn đến tử vong có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình về tội giết người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-cu-tuyet-tinh-cam-de-cham-dut-moi-quan-he-bat-chinh-nam-thanh-nien-dam-nguoi-tinh-trong-thuong-698059.html