Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Soa (SN 1985, trú xã Tiến Thành, H.Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.