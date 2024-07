Thấy cảnh sát, nghi phạm vứt xe bỏ chạy. Khi tổ công tác áp sát, người này liền dùng dao chống trả, nhưng sau đó bị khống chế và bắt giữ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên: Ngày 16.7, thông tin từ lãnh đạo Công an H.Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Bùi Như Th. (33 tuổi, trú tại thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, H.Thanh Hà) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 16.7, Công an xã Hồng Lạc (H.Thanh Hà) nhận tin báo của bà Bùi Thị H. (40 tuổi, trú tại thôn Đông Phan, xã Tân An, H.Thanh Hà) về việc bị cướp xe máy.

Theo bà H., khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, bà đi xe máy đến Công ty TNHH xuất khẩu IRI Factory Vina (ở xã Hồng Lạc) để làm việc.

Khi đi qua đoạn đường gần nhà văn hóa thôn Đồng Hởi, một người đàn ông vẫy tay xin đi nhờ và được bà H. đồng ý. Đến khu vực vắng vẻ, người đàn ông này bảo bà H. dừng lại, sau đó rút con dao kề vào cổ bà H., yêu cầu xuống xe rồi phóng xe bỏ trốn.

Nghi phạm tại cơ quan công an (Ảnh: Thanh Niên)

Theo thông tin từ An ninh Thủ Đô: Sau khi tiếp nhận, xác minh thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng triển khai phương án truy bắt đối tượng. Đến khoảng gần 10h cùng ngày, phát hiện Th. đang điều khiển chiếc xe tang vật đi lòng vòng tại địa bàn các xã Nam Đồng và phường Ái Quốc, TP Hải Dương, lực lượng truy bắt đã bám sát đối tượng.

Khi phát hiện bị truy đuổi, Th. đã để lại chiếc xe tang vật và bỏ chạy sang khu vực cánh đồng thuộc xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách. Quá trình bỏ chảy, Thắng luôn cầm dao chống trả lại lực lượng truy bắt. Tuy nhiên, các mũi truy bắt đã tập trung lực lượng sử dụng các biện pháp áp sát, khống chế bắt giữ thành công đối tượng, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện gây án.

Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ, do không có tiền, Th. nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã chuẩn bị hung khí là dao phay mang theo… Phát hiện chị H đi xe máy một mình trên đường, Th. đóng giả đi nhờ xe sau đó sử dụng dao phay mang theo uy hiếp đe dọa rồi cướp xe của nạn nhân.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.

