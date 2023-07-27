Hà Nội: Đôi nam nữ đi xe máy tử vong trên đường Lạc Long Quân, nghi trượt ngã khi leo lên vỉa hè

Đời sống 27/07/2023 16:44

Hiện lực lượng chức năng vẫn phải thu thập đầy đủ thông tin cùng lời khai của người liên quan để có kết luận cuối cùng.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, sáng 27/7, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang thu thập tài liệu, rà soát camera công cộng và lấy lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Hà Nội: Đôi nam nữ đi xe máy tử vong trên đường Lạc Long Quân, nghi trượt ngã khi leo lên vỉa hè - Ảnh 1
Hiện trương vụ tai nạn - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Theo đó vào khoảng hơn 1h ngày 27/7, anh LV.T. (23 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29Z1xx chở theo chị D.T.H. (19 tuổi, quê Vĩnh Phúc), đi trên đường Lạc Long Quân, hướng đường Bưởi đi Âu Cơ. Khi xe đi đến đối diện số nhà 445 đường Lạc Long Quân thì xảy ra tai nạn, nữ nạn nhân ngã ra đường tử vong tại chỗ, còn lái xe T. bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Dẫn tin từ VietNamNet, theo đại diện Đội CSGT số 2, có thể vụ tai nạn do người điều khiển xe máy lên vỉa hè bị trượt khiến 2 người ngã xuống đường và tử vong. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn phải thu thập đầy đủ thông tin cùng lời khai của người liên quan để có kết luận cuối cùng.

Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với Công an quận Tây Hồ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

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