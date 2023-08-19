Vụ việc khiến 2 nạn nhân bị rơi từ trên đường xuống hầm chui, một người tử vong, người còn lại bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngày 19/8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang làm rõ vụ tai nạn xảy ra tại khu vực hầm chui Đại lộ Thăng Long (đoạn hướng đi Thạch Thất, đối diện Bình Đoàn 12, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) khiến 2 người thương vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công Lý

Cụ thể, vào khoảng 15h55 ngày 18/8, Đ.T.Đ (15 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29L1 - 935.xx, phía sau chở N.H.D (15 tuổi, ở Hà Nội) đi trên đường Đại lộ Thăng Long. Khi xe đi tới đoạn hầm chui Đại lộ Thăng Long thì gặp tai nạn.

Dẫn tin từ báo Công Luận, vụ việc khiến 2 nạn nhân bị rơi từ trên đường xuống hầm chui, N.H.D. tử vong, còn Đ.T.Đ. bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với các lực lượng chức năng tới hiện trường làm rõ sự việc.

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