Trong căn nhà nhỏ nơi vùng cát trắng gió Lào những ngày nắng “như đổ lửa”, tiếng khóc than đến khản cả giọng của vợ và người mẹ già anh Diệp giữa “lúc tỉnh, lúc mê” khiến ai cũng nghẹn ngào.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, căn nhà nhỏ của gia đình anh Diệp nằm sâu trong con đường đất lổn ngổn cát trắng ở thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị không khí bi ai bao trùm.

Để có tiền nuôi 2 đứa con đang tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” và mẹ già, bao năm qua, ngoài mấy sào ruộng, vợ chồng anh Diệp - chị Minh bươn chải làm thuê, nuôi thêm 2 con trâu cùng ít lợn, gà. Anh Diệp cũng được người anh trai ở trong miền Nam cho mượn chiếc ô tô chạy dịch vụ tại quê nhà Gio Linh để kiếm thêm tiền phụ giúp vợ con.

Người thân anh Diệp và hàng xóm cho hay, vợ chồng anh Diệp và chị Minh có 2 người con, đứa lớn là cháu Phạm Minh Anh (SN 2003) bị tai nạn trên đường đi xe máy về nhà đã tròn một tháng nay, hiện cháu đang điều trị trong bệnh viện chưa tỉnh, đứa nhỏ là cháu Phạm Tuấn Hùng (SN 2008) mới tốt nghiệp THCS, chuẩn bị bước vào lớp 10 Trường THPT Gio Linh.

Thế nhưng, tai họa liên tiếp ập đến trong thời gian ngắn đã khiến cuộc sống của gia đình nhỏ nơi vùng “cát trắng, gió Lào” này kiệt quệ, khó khăn chất chồng.

Người thân, hàng xóm đến thăm hỏi động viên gia đình anh Phạm Minh Diệp - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó một tháng, cháu Phạm Minh Anh trên đường đi xe máy về đến gần nhà không may va vào cọc tiêu, ngã ra đường và bị chấn thương rất nặng phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế.

“Do cháu Minh Anh phải nằm điều trị ở lầu 6, Bệnh viện Trung ương Huế vẫn chưa hồi tỉnh, số tiền ít ỏi dành dụm được không đủ trang trải chi phí, thuốc thang cho con nên vợ chồng Diệp đã bán đi số lợn gà và 2 con trâu, chạy vạy vay mượn tiền với hy vọng “phép màu” sẽ đến.

Thời điểm không may gặp nạn tử vong, Diệp đang trên đường đi mua cân mực quê để ngày mai người thân mang vào Huế và thay vợ Diệp túc trực chăm sóc con mấy hôm, nào ngờ...”, anh Phạm Trung Du, anh trai anh Diệp khóc nghẹn kể với báo Giao Thông.

Trước hoàn cảnh bi đát của gia đình anh Diệp, từ hôm qua đến nay rất đông bà con hàng xóm đến túc trực để động viên an ủi vợ con anh Diệp cũng như chăm sóc người mẹ già hơn 80 tuổi.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 18h tối 17/8, khu phố 7, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giữa 2 ô tô khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo đó, tài xế Hồ Ngọc Tám (SN 1967, trú tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển ô tô mang BKS 74A - 019.91 theo hướng thị trấn Cửa Việt – Cửa Tùng.

Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Hữu Thọ và Lê Hồng Phong thì xảy ra tai nạn với ô tô mang BKS 61A - 355.01 do tài xế Phạm Văn Diệp (SN 1979, trú tại thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị) điều khiển, đi theo hướng thị trấn Cửa Việt – bãi tắm Cửa Việt.

Lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng để đưa xe bị nạn về trụ sở - Ảnh: VietNamNet

Sau vụ tai nạn, ô tô BKS 61A - 355.01 bị lật, ông Phạm Văn Diệp tử vong tại chỗ và mắc kẹt trong cabin. Tài xế Hồ Ngọc Tám bị thương.

Tại hiện trường, hai ô tô hư hỏng nặng. Lúc xảy ra vụ việc, trên cả 2 xe đều chỉ có tài xế.