Bắc Giang: Xe container húc sập cổng, hàng tấn bê tông đè cabin khiến tài xế tử vong, mất nhiều giờ mới đưa được nạn nhân ra ngoài

Đời sống 18/08/2023 18:34

Khi đang quay đầu để rẽ vào một công ty thì xe container va vào cột cổng, làm toàn bộ mái cổng bằng bê tông đè lên cabin khiến lái xe tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, hồi 10h17 ngày 18/8, tại trước cổng Công ty TNHH Hữu Hảo (số 217 đường Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô đầu kéo mang BKS 15C-250.XX kéo theo rơ moóc biển số 15R-004.XX do tài xế P.Đ.T. (SN 1986, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển. Khi đang quay đầu để rẽ vào Công ty TNHH Hữu Hảo thì ô tô va vào cột cổng, làm toàn bộ mái cổng bằng bê tông đè lên cabin xe khiến tài xế mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường và phối hợp cứu hộ, cứu nạn tài xế bị mắc kẹt.

Tại hiện trường, bốn chiếc cẩu lớn đã được điều động để cẩu kéo phần mái bê tông đè lên cabin xe.

Bắc Giang: Xe container húc sập cổng, hàng tấn bê tông đè cabin khiến tài xế tử vong, mất nhiều giờ mới đưa được nạn nhân ra ngoài - Ảnh 1
Lực lượng chức năng huy động nhiều cẩu hạng nặng đến hiện trường cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: VietNamNet

Đến chiều cùng ngày, công tác cứu hộ mới được hoàn tất. Lực lượng chức năng xác định tài xế P.Đ.T. tử vong tại chỗ, phần đầu của ô tô bị hư hỏng. Đồng thời, cơ quan chức năng đang lấy mẫu máu của tài xế để xét nghiệm kiểm tra vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Bắc Giang cho hay khi nhận thông tin, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Được biết, các xe cẩu chuyên dụng, cỡ lớn cùng xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường. Do chiếc cổng nặng, bị xe container chắn lối vào, lực lượng chức năng phải tính toán phương án tối ưu để đưa chiếc cổng ra khỏi vị trí tai nạn, tránh xảy ra sự cố. 

Bắc Giang: Xe container húc sập cổng, hàng tấn bê tông đè cabin khiến tài xế tử vong, mất nhiều giờ mới đưa được nạn nhân ra ngoài - Ảnh 2
Nhiều xe cẩu cỡ lớn được điều đến hiện trường để kéo chiếc cổng của một công ty đè nát cabin của chiếc xe container - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Qua hình ảnh tại hiện trường, đến trưa 18/8, phần thân xe container chắn ngang nửa đường. Trong khi đó, phần cabin xe container bị chiếc cổng nặng đè bẹp.

Theo lời kể của nhiều người dân, do chiếc cổng rất nặng, lực lượng chức năng mất rất nhiều thời gian để đưa tài xế ra khỏi cabin bẹp nát. Ngoài ra, vụ việc xảy ra vào lúc gần trưa nên lưu lượng phương tiện không đông đúc.

Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

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Từ khóa:   tin xã hội tai nạn giao thông tài xế tử vong

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