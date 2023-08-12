Kinh hoàng: Người đàn ông đi xe máy bị tàu hỏa tông trực diện, tử vong tại chỗ

Đời sống 12/08/2023 13:27

Đây là vụ tai nạn đường sắt thứ 5 trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ đầu năm đến nay, làm 4 người chết.

Theo thông tin từ báo Hải Dương, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 7 giờ 50 ngày 12/8, tại km 71+515 tuyến đường sắt Hà Hải, thuộc địa phận thôn Phạm Xá 1, xã Tuấn Việt (Kim Thành). Ông V.V.T. sinh năm 1971, ở phường Phú Thứ (Kinh Môn) đi xe máy 14H1-6574 hướng quốc lộ 5 vào thôn Phạm Xá 1. Khi đi qua đường sắt đã đâm vào tàu khách số hiệu HP1 hành trình hướng Hà Nội - Hải Phòng và tử vong. 

Kinh hoàng: Người đàn ông đi xe máy bị tàu hỏa tông trực diện, tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Đây là vụ tai nạn đường sắt thứ 5 trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay, làm 4 người chết. Riêng huyện Kim Thành xảy ra 4 vụ, 3 người chết. Các vụ tai nạn đường sắt ở Kim Thành đều liên quan đến lối đi tự mở.

Trước đó, vào tháng 5, cũng tại xã Kim Thành, tỉnh Hải Dương xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng. 

Kinh hoàng: Người đàn ông đi xe máy bị tàu hỏa tông trực diện, tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Camera ghi lại vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Dẫn tin từ báo Thanh Niên, tại Km72 + 315 tuyến đường sắt Hà Hải (thuộc địa bàn thôn Phạm Xá 2, xã Tuấn Việt, H.Kim Thành), đoàn tàu khách số hiệu LP6 - 626 di chuyển theo hướng TP.Hải Phòng - TP.Hà Nội đã va chạm với xe máy BS 30AA - 030.15 do ông N.V.T. (66 tuổi, trú tại thôn Phạm Xá 2, xã Tuấn Việt, H.Kim Thành) điều khiển chạy theo hướng từ thôn Phạm Xá 2 ra QL5.

Hậu quả khiến ông T. tử vong tại chỗ, xe gắn máy của ông bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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Được biết, trước đây người này từng làm việc nhiều năm tại công ty nơi xảy ra vụ việc. Song do khó khăn nên thời gian gần đây, công ty này đã tạm ngưng hoạt động.

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