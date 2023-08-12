Người dân tá hỏa phát hiện thi thể treo lơ lửng trên hàng rào một công ty

Đời sống 12/08/2023 12:58

Được biết, trước đây người này từng làm việc nhiều năm tại công ty nơi xảy ra vụ việc. Song do khó khăn nên thời gian gần đây, công ty này đã tạm ngưng hoạt động.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng sớm ngày 12/8, người dân đi tập thể dục thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ trên hàng rào của một công ty ở đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Người dân tá hỏa phát hiện thi thể treo lơ lửng trên hàng rào một công ty - Ảnh 1
Nơi phát hiện thi thể - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Danh tính được xác định là ông Nguyễn Văn T. (61 tuổi, quê Bạc Liêu).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng.

Dẫn tin từ báo Tiền Phong, tại hiện trường, thi thể nạn nhân treo lơ lửng bởi một sợi dây bên tường rào công ty.

Người dân tá hỏa phát hiện thi thể treo lơ lửng trên hàng rào một công ty - Ảnh 2
Nạn nhân là người đàn ông 61 tuổi, quê Bạc Liêu - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ người thân nạn nhân, trước đây ông T từng làm việc nhiều năm tại công ty nơi xảy ra vụ việc. Song do khó khăn nên thời gian gần đây, công ty này đã tạm ngưng hoạt động.

Trước khi xảy ra vụ việc, ông T. có tâm trạng không tốt, hay buồn phiền.

Hiện Công an thành phố Thuận An đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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