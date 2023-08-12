Được biết, trước đây người này từng làm việc nhiều năm tại công ty nơi xảy ra vụ việc. Song do khó khăn nên thời gian gần đây, công ty này đã tạm ngưng hoạt động.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng sớm ngày 12/8, người dân đi tập thể dục thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ trên hàng rào của một công ty ở đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nơi phát hiện thi thể - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Danh tính được xác định là ông Nguyễn Văn T. (61 tuổi, quê Bạc Liêu).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng.

Dẫn tin từ báo Tiền Phong, tại hiện trường, thi thể nạn nhân treo lơ lửng bởi một sợi dây bên tường rào công ty.

Nạn nhân là người đàn ông 61 tuổi, quê Bạc Liêu - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ người thân nạn nhân, trước đây ông T từng làm việc nhiều năm tại công ty nơi xảy ra vụ việc. Song do khó khăn nên thời gian gần đây, công ty này đã tạm ngưng hoạt động.

Trước khi xảy ra vụ việc, ông T. có tâm trạng không tốt, hay buồn phiền.

Hiện Công an thành phố Thuận An đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đã tìm thấy thi thể của nạn nhân mất tích trong vụ lật ghe trên hồ Thủy điện Sông Tranh 4 Vào sáng 12/8, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông T.N.H (46 tuổi) mất tích trong vụ lật ghe trên hồ Thủy điện Sông Tranh 4, thuộc địa bàn xã Tiên Lãnh, huyện tiên Phước.

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