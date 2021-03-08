Gợi ý 11 món quà tinh tế và thiết thực nhất cho ngày 8 tháng 3

Nếu không thích những tấm thiệp sẵn có thì bạn có thể tự làm thiệp tặng mẹ. Bạn cũng có thể kèm theo tấm thiệp một bông hồng để tặng mẹ.

Một tấm thiệp nhỏ và viết lên dòng chữ “con yêu mẹ nhiều lắm” chắc hẳn sẽ là món quà ý nghĩa mang đến mẹ bạn sự cảm động bởi tình cảm của bạn.

Thay vì chọn những món quà mua ngoài tiệm cầu kỳ, tinh tế, bạn đừng bỏ qua một số gợi ý quà handmade tặng mẹ như thiệp, khung ảnh gia đình, gối ôm, sổ tay handmade, hoa giấy tự làm, vòng tay, dây chuyền handmade…

Thay vì mua những món quà ngoài tiệm, bạn có thể tự làm quà để tặng mẹ. Làm quà handmade là một ý tưởng hay bạn không nên bỏ qua. Chắc chắn những món quà do bạn tự tay làm ra sẽ là “độc nhất vô nhị” và chứa đựng vô vàn tình cảm dành cho mẹ.

3. Các thiết bị chăm sóc sức khỏe

Sức khỏe của mẹ mỗi ngày một yếu đi. Do đó, chọn tặng các thiết bị chăm sóc sức khỏe nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 chính là thể hiện sự quan tâm của bạn đến sức khỏe của mẹ và hy vọng mẹ luôn bên cạnh. Chắc chắn đây sẽ là những quà tặng thiết thực nhất.

Chọn tặng mẹ các thiết bị chăm sóc sức khỏe nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

Có thể lựa chọn một số thiết bị chăm sóc sức khỏe như máy đo huyết áp, chăn đệm điện, vòng đeo tay thông minh theo dõi sức khỏe, máy massage, túi chườm, máy đo đường huyết.

4. Đưa mẹ đi làm đẹp

Những lo toan, tất bật và căng thẳng trong công việc và cuộc sống hàng ngày khiến mẹ không khỏi mệt mỏi. Do đó, mẹ rất cần được thư giãn, nghỉ ngơi và làm đẹp.

Nhân ngày 8/3, hãy rủ mẹ đi massage, làm đẹp và chăm sóc toàn thân… để mẹ có những giây phút thư giãn và quên đi những mệt nhoài cuộc sống hàng ngày.

5. Tặng hoa

Ngày 8/3 là dịp thích hợp để tặng đến người mẹ của mình những đóa hoa tươi thắm nhất. Đây là món quà vừa đẹp vừa ý nghĩa và không kén cho người nhận.

Có thể chọn những loài hoa mẹ yêu thích như hoa ly, hoa hồng, hoa đồng tiền... Nên tìm hiểu về ý nghĩa của những loài hoa để qua đó gửi gắm tình cảm và tấm lòng chân thành tới mẹ.

Ngày 8/3 là dịp thích hợp để tặng đến người mẹ của mình những đóa hoa tươi thắm nhất

Một số gợi ý loài hoa phù hợp nhất để tặng mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ:

Hoa cẩm chướng hồng: Đóa cẩm chướng hồng là loài hoa thích hợp nhất để tặng mẹ nhân ngày 8/3. Đây là loài hoa thể hiện niềm kính yêu vô bờ bến và là lòng tri ân dành cho mẹ.

Hoa cúc đồng tiền: Đây được biết đến là loài hoa tượng trưng cho tình mẫu tử thiêng liêng và cũng là thể hiện những tâm tư, suy nghĩ trong long với mẹ.

6. Túi xách

Trong dịp 8/3 này, túi xách cũng là gợi ý món quà ý nghĩa và độc đáo để tặng mẹ. Chiếc túi xách đẹp sẽ mang đến vẻ sang trọng, quý phái của mẹ. Đây sẽ là phụ kiện thích hợp để đeo khi đi làm, dự tiệc, đi làm hay đi du lịch.

Song song với những lợi ích về thời trang, đây là vật dụng quan trọng để đựng điện thoại, ví, đồ trang điểm và tài liệu cho công việc.

7. Đồng hồ

Chiếc đồng hồ nữ sẽ là món quà vừa hữu dụng vừa tinh tế để tặng đến mẹ trong dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Vừa có thể dùng để làm vật dụng xem giờ, vừa là phụ kiện đeo tay thời trang sẽ tôn lên vẻ đẹp thanh lịch của phái đẹp.

Chiếc đồng hồ nữ sẽ là món quà vừa hữu dụng vừa tinh tế để tặng đến mẹ trong dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Nếu bạn đang tìm kiếm món quà cho mẹ nhân ngày 8/3 thì đừng bỏ qua gợi ý hoàn hảo này. Khi chọn đồng hồ để làm quà tặng 8/3 cho mẹ, cần quan tâm đến nhiều yếu tố như kích cỡ, số đo, sở thích và độ tuổi của mẹ.

8. Vải may quần áo

Cả cuộc đời tần tảo, hy sinh vì con cái, mẹ luôn chịu khó khăn, vất vả và nhịn ăn, nhịn mặc để con được đầy đủ nhất. Do đó, khi đã trưởng thành, hãy dành cho mẹ nhiều sự quan tâm để bù đắp lại những khó nhọc, thiệt thòi mẹ đã gánh chịu.

Tấm vải may quần áo là lựa chọn phù hợp để dành tặng mẹ. Nhiều bà mẹ rất thích được tặng vải. Xấp vải mới là gợi ý tuyệt vời để mẹ có thêm đồ mới. Những chất liệu vải như ren, nhung, lụa dành tặng mẹ để mẹ có thể dùng may váy, quần áo, áo dài… Chắc hẳn mẹ sẽ rất thích và tự hào khoe với bạn bè đây là món quà 8/3 được con mình tặng.

9. Mỹ phẩm và đồ dùng làm đẹp

Trẻ đẹp hơn mỗi ngày chắc chắn là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn có được.Tặng cho mẹ một bộ mỹ phẩm hoặc đồ dùng làm đẹp vào ngày Quốc tế Phụ nữ sắp tới sẽ khiến mẹ vui.

Tặng cho mẹ một bộ mỹ phẩm hoặc đồ dùng làm đẹp vào ngày Quốc tế Phụ nữ sắp tới sẽ khiến mẹ vui

Những món mỹ phẩm có thể tham khảo như bộ trang điểm, son, kem dưỡng da, kem chống nắng, dầu gội đầu thảo mộc… Còn đồ dùng làm đẹp, bạn có thể chọn gương trang điểm, bộ cọ trang điểm, các loại máy tạo kiểu tóc…

10. Đồ gia dụng, các thiết bị điện tử, điện máy

Đồ gia dụng, các thiết bị điện tử, điện máy chính là gợi ý khi bạn muốn biết Mùng 8/3 tặng quà gì cho mẹ?

Đồ gia dụng, các thiết bị điện tử, điện máy là món quà mang đến thông điệp mong muốn mẹ sẽ có cuộc sống đầy đủ và tiện nghi hơn

Đây là món quà mang đến thông điệp mong muốn mẹ sẽ có cuộc sống đầy đủ và tiện nghi hơn. Những đồ gia dụng, đồ điện tử, điện máy để làm quà tặng mẹ có thể là:

Thiết bị điện tử, điện máy: Tivi, tủ lạnh, bình nước nóng lạnh, điều hòa, máy giặt, máy lọc không khí, máy rửa bát…

Đồ gia dụng: Lò nướng, lò vi sóng, máy xay đa năng, máy xay sinh tố, …

11. Mâm cơm tối do chính tay làm

Không chỉ những món quà vật chất mới mang đến ý nghĩa khi dành tặng mẹ trong dịp đặc biệt này. Mà đó còn là món quà tinh thần thông qua bữa tối đoàn tụ bên mâm cơm gia đình ấm cúng.

Đây sẽ là món quà tuyệt vời nhất dành đến mẹ. Bởi 1 năm có 365 ngày thì cả thảy 365 ngày đó đều được mẹ dành trọn vẹn sự quan tâm chăm sóc đến con. Mẹ dành hết tình yêu thương cho con qua những bữa cơm thật ngon từ khi bạn cắp sách đến trường cho đến khi bạn đi làm từ cơ quan về nhà.

Món quà tinh thần thông qua bữa tối đoàn tụ bên mâm cơm gia đình ấm cúng

Mùng 8/3 năm nay là dịp để bạn thể hiện lòng biết ơn của mình đối với mẹ với bữa ăn thật là ngon do chính tay bạn làm. Bữa cơm sẽ thêm phần ý nghĩa khi bạn tinh tế và tạo sự bất ngờ hơn khi chọn những món ăn mà mẹ thích nhất.

Những món ăn mẹ thích, một lọ hoa tươi rực rỡ cùng chiếc bánh kem hấp dẫn kèm theo lời chúc nhân dịp 8/3 sẽ mang đến bất ngờ thú vị cho người mẹ thân yêu.

Với những gợi ý vừa chia sẻ trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn đọc chọn được món quà ưng ý tặng mẹ nhân dịp ngày 8/3. Chúc bạn và gia đình sẽ có một ngày lễ ý nghĩa và những giây phút vui vẻ và đầm ấm bên.