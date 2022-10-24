Giấy in tờ rơi A4 – Đơn vị in uy tín

Hiện nay nhu cầu in tờ rơi khá nhiều, từ sử dụng in tờ rơi để quảng cáo chương trình cho siêu thị, cho spa và rất nhiều loại hình khác. Vậy khi nào nên sử dụng giấy in tờ rơi A4 bạn đã biết. Theo dõi những chia sẻ sau đây để biết.
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Việc xác định được mục đích sử dụng tờ rơi, từ đó chúng ta sẽ biết là nên chọn kích thước in tờ rơi, chất liệu giấy in, số lượng giấy in sao cho phù hợp nhất để tờ rơi phát huy hết công dụng, mặc khác còn giúp tiết kiệm tối đa kinh phí.
1, Các loại giấy in tờ rơi thông dụng hiện nay
Giấy Duplex
Là loại giấy in có 2 mặt, với hai gam màu khác nhau. Một bên là trắng và láng, bên còn lại sẫm hơn. Đây là chất liệu giấy có kích thước khá lớn và cứng, 210gsm là trọng lượng nhỏ nhất đối với loại giấy này.
Giấy Ford
Nghe tên thì có vẻ như rất xa lạ, thế nhưng ít ai ngờ rằng giấy Forrd này lại chính là các loại giấy A4 mà chúng ta vẫn thường thấy trong các tiệm Photocopy.
Đối với loại giấy ford này chất giấy khá nhám vì thế mà bám mực rất tốt, được ứng dụng dùng để làm giấy note, tập học sinh, in ấn tài liệu, hóa đơn hay các loại bao thư.
Trọng lượng 70gsm, 80gsm, 90gsm, sự lựa chọn tuyệt vời dành cho các ấn phẩm yêu cầu mỏng nhẹ.
Giấy Crystal
Đối với loại giấy này thì vô cùng đặc biệt, về mặt giấy Crystal trông như tinh thể pha lê, mang đến một lớp sáng bóng như được phủ keo. Thế nhưng ở mặt còn lại thì là nhám. Chính vì thế mà điều đặc biệt ở loại giấy này khó tìm thấy ở các loại giấy in khác.Tuy nhiên, mặt còn lại của chúng lại nhám. Chính điều đó lại đem đến vẻ đặc biệt của chất liệu này.
Giấy Kraft
Được mệnh danh là một trong những loại giấy in giúp bảo vệ môi trường, vì là giấy Kraft là loại giấy in được tái chế. So với các loại khác thì loại này được tái chế được nghiên cứu và sử dụng rất nhiều, và giấy Kraft là loại giấy thành công nhất.
Màu nâu sẫm đậm đặc trưng ở loại giấy này, và một mặt thì trơn láng, mặt còn lại sần sùi.
Giấy Bristol
So với các loại giấy in khác, thì đối với loại này cả hai mặt đều có độ trắng láng, đẹp, và khả năng bám mực tốt, nên được sử dụng rộng rãi. Trọng lượng của chất liệu giấy Bristol thường gặp là 280gsm và 300gsm. Bên cạnh đó còn có các trọng lượng nhẹ hơn như 67 - 68 - 69 gsm.
Giấy Couche
Ưu điểm
- Gloss: cả hai mặt đều có độ bóng mịn
- Matt: mặt giấy vẫn đáp ứng được độ mịn màng như lại mờ hơn.
- Đây là loại giấy in tờ rơi thông dụng nhất với chi phí in tờ rơi giá rẻ với điểm mạnh của loại giấy là có thể chống nước trong thời gian ngắn nên có thể đây là lựa chọn hàng đầu cho việc chọn in tờ rơi.
Giấy Conqueror
Đây là loại giấy mỹ thuật được xếp trong tầm cao cấp.
Các loại giấy mỹ thuật
Giấy mỹ thuật là những loại giấy cao cấp bậc nhất trong ngành in và chia ra rất nhiều loại khác nhau.
- Econo White
- Koehler Canvas
- Koehler Pebble
- Koehler Stripe
- Koehler Linen
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