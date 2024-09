Giải cứu 4 người mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy ở Hà Nội

Vụ cháy xảy ra lúc 0h15 ngày 25/9, tại cửa hàng số 77 Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 0h15 sáng ngày 25/9 xảy ra vụ cháy tại cửa hàng số 77 Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy. Lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã kịp thời dập tắt đám cháy, sơ tán 4 người an toàn.

Ngay khi nhận được tin báo cháy, trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an quận Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố, với 4 xe chữa cháy và 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và CNCH.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Trong vòng 10 phút, các lực lượng đã nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy. Quá trình chữa cháy, đã tìm kiếm, sơ tán an toàn 4 người trong nhà (có 2 cháu nhỏ).

Sơ bộ xác định nguyên nhân vụ cháy do chập điện, ngọn lửa bùng phát từ máy bơm đặt tại tầng 1 cửa hàng. Vụ cháy không gây ra thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do chập điện - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, Công an TP Hà Nội khuyến cáo: người dân cần đặc biệt chú ý đến an toàn phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng đối với hệ thống điện. Khi phát hiện các điểm mất an toàn, điểm bất thường (dây dẫn điện bị nứt, đổi màu, đứt gẫy; các thiết bị đóng cắt, bảo vệ hoạt động kém, thường xuyên xảy ra phóng điện tại các tiếp điểm; các ổ cắm, mối nối, các điểm tiếp xúc, công tắc điện bị oxy hóa gây ra hiện tượng phóng điện, dò điện…) phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn về điện, phòng chống cháy nổ.

Bố trí tách biệt hệ thống điện của khu vực sản xuất, kinh doanh với khu vực khác của nhà ở, sinh hoạt. Kiểm tra và tắt các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết khi không sử dụng. Mỗi hộ gia đình phải trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy phù hợp; trang bị kiến thức, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn,... để kịp thời xử lý tình huống cháy, nổ xảy ra.

