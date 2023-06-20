Gần 6000 người 'sập bẫy' với thủ đoạn lừa đảo kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội

Đối tượng lên mạng Internet tìm kiếm thông tin, tải các hình ảnh rồi đăng lên mạng xã hội Facebook kèm theo bài viết bịa đặt nội dung có hoàn cảnh hết sức đáng thương để kêu gọi từ thiện (chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với tên giả) nhằm trục lợi.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 20/6, Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Công Trường (SN 1986, trú tại phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng đầu năm 2021, Hoàng Công Trường nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua mạng xã hội Facebook bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện.

Trường lên mạng Internet tìm kiếm thông tin, tải các hình ảnh rồi đăng lên mạng xã hội Facebook kèm theo bài viết bịa đặt nội dung người thân của Trường (vợ, con, bố, mẹ, anh, chị…) có hoàn cảnh hết sức đáng thương để kêu gọi từ thiện (chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với tên giả) nhằm trục lợi. Đối tượng Hoàng Công Trường bị bắt giữ - Ảnh: VietNamNet Trong số đó có bài viết, hình ảnh kêu gọi giúp đỡ tiền cho cháu Hoàng Duy Q. (SN 2015, ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông (kèm theo một số giấy tờ liên quan).

Sau khi Trường đăng bài viết cùng hình ảnh trên nhiều trang Facebook cá nhân, nhiều người đã chuyển tiền ủng hộ qua các tài khoản ngân hàng và bị đối tượng chiếm đoạt. Theo thông tin từ báo Dân Việt, với thủ đoạn đó, từ đầu năm 2021 đến ngày 13/6/2023, đã có 5.887 người hảo tâm ở nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước "sập bẫy" và chuyển cho Trường hơn 5,6 tỷ đồng thông qua nhiều tài khoản ngân hàng ủng hộ từ thiện, tiền hỗ trợ mai táng và bị Trường chiếm đoạt. Người chuyển nhiều nhất là hơn 5 triệu đồng và ít nhất là 20 ngàn đồng. Đối tượng Hoàng Công Trường tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân Việt Thượng tá Nguyễn Xuân Đức - Trưởng Công an TP.Gia Nghĩa cho biết, thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng lòng thương cảm, tấm lòng nhân ái, thiện nguyện của nhiều tổ chức, cá nhân đối với các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa tiếp tục điều tra, mở rộng.

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