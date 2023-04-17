Chị Phạm Thị Tuyết (34 tuổi), trú tổ 8, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đến Cơ quan Công an trình báo về việc bị một người đàn ông đột nhập vào nhà uy hiếp cướp đi 30 triệu đồng

Theo thông tin Pháp luật & Xã hội, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết đang tạm giữ Trần Tiến Thành (40 tuổi), trú tại xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trần Tiến Thành tại Cơ quan Công an - Ảnh: Pháp luật & Xã hội

Theo cơ quan CA trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) nhận trình báo chị Phạm Thị Tuyết (34 tuổi), trú tổ 8, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn bàn về việc bị một đối tượng đột nhập vào nhà uy hiếp cướp đi 30 triệu đồng.

Lực lượng chức năng xác định đối tượng gây án là Trần Tiến Thành nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng này. Tại CQĐT, Thành thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng cho biết do nợ nần, nên đã lên kế hoạch cướp tài sản. Đợi đêm tối, Thành lẻn vào nhà chị Phạm Thị Tuyết ẩn nấp, chờ cơ hội ra tay.

Đối tượng Trần Tiến Thành thấy gia đình chủ nhà ngủ say, Thành lục đồ đạc trong nhà nhưng bất ngờ bị chị Tuyết phát hiện. Do vậy, nghi phạm đã dùng dao đe dọa và ép chị Tuyết mở két để lấy 30 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, ngày 4/1/2021, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, đơn vị giữ Hoàng Văn Công (30 tuổi, ngụ thôn Tân Tiến, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hoá), liên quan đến hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Trước đó, ngày 30/12/2020 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn nhận được tin báo của chị N.T.N. (25 tuổi, ngụ xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn) về việc bản thân bị hiếp dâm và bị cướp tài sản.

Cán bộ công an đưa Công đi thực nghiệm lại hiện trường - Ảnh: VTC News

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