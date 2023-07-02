Vào 2/7/2023, một người phụ nữ đã rơi từ tầng 8 của Bệnh viện tỉnh Hòa Bình dẫn đến tử vong thương tâm.
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Dẫn theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, vào 2/7/2023 một người phụ nữ đã nhảy lầu từ tầng 8 của Bệnh viện tỉnh Hòa Bình dẫn đến tử vong thương tâm (chưa xác định nhảy hay rủi ro).
Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã tiến hành phối hợp với bảo vệ và các khoa trong bệnh viện tiến hành xác minh, xác định nạn nhân là chị B.TH. (sinh năm 1984, trú xã Phong Phú, huyện Tân Lạc) nhảy từ khu vực lan can tầng 8 tòa nhà B9 (khoa nội hô hấp lao).
Theo thông tin từ báo Lao động, quá trình kiểm tra tại các khoa phòng nạn nhân trên không phải là bệnh nhân điều trị hoặc đến chăm sóc người nhà thuộc các khoa phòng của Bệnh viện tỉnh Hoà Bình.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.