Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đang tiến hành điều tra vụ hỏa hoạn tại nhà khiến bé trai 1 tháng tuổi tử vong, 3 người bị thương.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối ngày 1/7, ông Bùi Văn Bèo - Chủ tịch UBND xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h45 cùng ngày tại gia đình bà B.T.T (SN 1978).

Nguyên nhân ban đầu nghi vấn do anh B.V.N. mâu thuẫn với vợ nên đã dùng xăng đổ vào phòng ngủ rồi châm lửa đốt dẫn đến sự việc thương tâm.

Sự việc xảy ra vào khoảng 1h45 cùng ngày, tại một hộ gia đình trên địa bàn. Các nạn nhân là 4 người trong một gia đình gồm: Bà B.T.T. (SN 1978), anh B.V.N. (SN 2000, con bà T.), chị B.T.T.V. (SN 2007, vợ anh N.) và cháu B.G.H. (bé trai 40 ngày tuổi, con vợ chồng anh N. và chị V.).

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Tuy nhiên cháu B.G.H đã tử vong trên đường đi cấp cứu và đã được gia đình đưa về để lo hậu sự.

Cũng theo lãnh đạo xã Tuân Đạo, bà T. bị bỏng 70%, anh N. bỏng 60%, chị V. bỏng 50% hiện đang được các y, bác sĩ chăm sóc, điều trị và tiếp tục theo dõi sức khỏe.

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