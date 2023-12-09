Để lại ô tô trên Cầu Gãy, người đàn ông gieo mình xuống sông ở Bình Dương

Đời sống 09/12/2023 18:48

Người đàn ông để lại xe ô tô trên Cầu Gãy ở Bình Dương, sau đó đi một vòng quan sát rồi bất ngờ gieo mình xuống sông mất tích.

 

Theo VietNamNet, sự việc trên xảy ra vào chiều nay (9/12) tại cầu Phước Hòa (còn gọi là Cầu Gãy) thuộc xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Đến 16h30, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân sự việc.

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Hình ảnh chụp lại từ camera an ninh, người đàn ông nhảy Cầu Gãy xuống sông Bé. Ảnh: VietNamNet. 

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, khoảng gần 14h, một người đàn ông dừng xe ô tô màu trắng trên Cầu Gãy. Sau khi xuống xe, người này bấm khóa cửa xe và đi quanh lan can cầu. Một lát sau, người này bất ngờ gieo mình xuống sông mất tích.

Một số người dân đến khu vực này, phát hiện xe ô tô trên cầu nhưng không thấy người điều khiển nên đã trình báo cơ quan chức năng. Qua hình ảnh trích xuất từ camera, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 15/11, khoảng gần 15 giờ, một nam thanh niên điều khiển xe máy đi đến cây Cầu Gãy (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương). Khi vừa dừng xe, nam thanh niên leo qua lan can cầu rồi gieo mình xuống dòng sông dưới sự ngỡ ngàng của người dân.

Để lại ô tô trên Cầu Gãy, người đàn ông gieo mình xuống sông ở Bình Dương - Ảnh 2
Trước đó ngày 15/11 cũng có một thanh niên nhảy Cầu Gãy mất tích. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Cũng theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, thời điểm nam thanh niên nhảy cầu có một vài người dân đang đứng tại đây chơi. Nhưng do nam thanh niên hành động quá nhanh nên mọi người không kịp ngăn cản.

Cầu Phước Hòa là di tích lịch sử ở tỉnh Bình Dương. Vào năm 1975, cây cầu bị Mỹ đánh sập. Đến nay, cây cầu vẫn được giữ nguyên hình dạng và trở thành điểm tham quan thu hút nhiều lượt du khách.

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