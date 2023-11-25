Lực lượng chức năng huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang tìm kiếm 1 nam thanh niên nhảy cầu Quán Hàu. Trên cầu còn để lại một số đồ dùng cá nhân và 1 cuốn sổ nhỏ, bên trong sổ có ghi nội dung như một bức thư xin lỗi gia đình.

Theo VOV đưa tin, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 24/11, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 nam thanh niên nhảy từ trên cầu xuống sông tại cầu Quán Hàu, huyện Quảng Ninh.

Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 nam thanh niên nhảy cầu. Ảnh: Báo Lao Động.

Trưa 25.11 lực lượng chức năng vẫn đang triển khai tìm kiếm một nam thanh niên nghi nhảy cầu tự vẫn.

Theo báo Lao Động đưa tin, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phát hiện tại vị trí phía Tây giữa cầu Quán Hàu có một cái ví trong đó có căn cước công dân mang tên N.N.H., (SN 1997, ở xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), 1 thẻ ATM, cuốn sổ nhỏ ghi nội dung “con xin lỗi mọi người, con là một đứa con bất hiếu, mong gia đình tha thứ cho con".

Đến thời điểm 10 giờ sáng nay 25/11, lực lượng chức năng đã huy động thêm người tìm kiếm. Ảnh: VOV.

Ngay trong đêm, Công an huyện Quảng Ninh đã huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm. Đến thời điểm 10 giờ sáng nay 25/11, lực lượng chức năng đã huy động thêm 30 người và 2 thợ lặn để tiếp tục việc tìm kiếm.

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