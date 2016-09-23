Đuổi sạch côn trùng bằng những mẹo đơn giản

Đời sống 23/09/2016 15:39

Trong ngôi nhà của mình, hằng ngày chúng ta phải đối mặt với sự hiện diện của nhiều loài côn trùng phiền phức như ruồi, muỗi, chuột, gián,… Để có thể tiêu diệt, đuổi sạch chúng một cách an toàn và hiệu quả, bạn có thể sử dụng những mẹo sau:

Đuổi muỗi

Muỗi thường xuất hiện vào buổi tối và chuyên hút máu người, chúng có thể truyền nhiễm một số bệnh nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết. Để đuổi chúng ra khỏi nhà, bạn có thể sử dụng các loại tinh dầu có mùi cam, quýt, bưởi.

Sau khi dùng cam, quýt hay bưởi bạn đem vỏ của chúng phơi khô. Rồi bỏ vào trong một chiếc bát (chén), đem đốt lên đặt ở vị trí nhiều muỗi.

Loại tinh dầu này không chỉ có tác dụng đuổi muỗi mà còn mang lại một hương thơm nhẹ nhàng cho ngôi nhà của bạn.

Đuổi ruồi

Sự xuất hiện của ruồi không đơn giản chỉ khiến ta khó chịu vì tiếng kêu của chúng mà nó còn mang theo rất nhiều vi khuẩn, vi rút truyền nhiễm bệnh nguy hiểm. Ruồi thường gây ra các loại bệnh như kiết lỵ, tiêu chảy, tả,…

Để đuổi ruồi bạn dùng một ít tỏi băm nhuyễn, sau đó đặt ở vị trí có nhiều ruồi. Mùi cay của tỏi có thể đuổi ruồi đi thật xa khỏi ngôi nhà.

Ngoài ra, ruồi rất sợ mùi oải hương và bạc hà do đó, bạn có thể trồng những cây này trong nhà vừa để đuổi ruồi, vừa làm đẹp cho ngôi nhà của mình.

Diệt gián

Gián có lẽ là loại động vật gây phiền toái nhiều nhất cho chị em phụ nữ, không chỉ vì mùi hôi, hình thù đáng sợ mà nó còn là loài động vật sống rất kiên cường dù bị xịt thuốc vẫn có thể tỉnh lại sau vài giờ.

Để diệt sạch gián, bạn rắc một ít bột giặt ở nơi chúng thường xuất hiện, chúng ăn phải bột giặt sẽ chết ngay lập tức. Cách này mang lại hiệu quảvà an toàn hơn rất nhiều so với việc sử dụng các loại hóa chất khác.

Hoặc bạn có thể cho 3 thìa đường vào 1-2 chiếc lọ, sau đó hòa tan với nước. Đặt lọ ở những khu vực gián hay xuất hiện, đảm bảo chúng sẽ mắc bẫy và chết.

Đuổi kiến, mối

Vì loài kiến rất sợ tiêu, bạn chỉ cần dùng tiêu xay rắc lên kệ bếp, hoặc những nơi kiến trú ngụ. Kiến thấy sẽ tự di tản hết.

Ngoài ra, dùng ớt bột hay muối rải trên đường đi của kiến cũng sẽ khiến chúng tản đi nơi khác.

Để đuổi mối cũng rất đơn giản bạn có thể sử dụng phèn chua giã nhỏ cùng với một ít ớt. Sau đó cho chúng vào tổ mối, mối sẽ nhanh chóng biến mất khỏi ngôi nhà bạn.

Di di (Tổng hợp)

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