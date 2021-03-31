Dư luận xôn xao về cây lan đột biến Hồng Bồng Lai trị giá 1,6 tỷ đồng

Trước đó, ngày 30/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 3 phút, ghi lại toàn cảnh giao dịch mua bán cây lan đột biến Hồng Bồng Lai 7cm tại câu lạc bộ hoa lan huyện Yên Thành ( tỉnh Nghệ An).

Liên quan đến thương vụ mua bán lan Hồng Bồng Lai với giá hơn 1,6 tỷ đồng gây xôn xao mạng xã hội, chiều 30/3, anh Trần Đình Luật chia sẻ: "Chúng tôi mua bán đang hoàng, không lừa dối, thuận mua - vừa bán. Hôm nay, tôi cũng đã làm việc với Công an huyện và Chi cục thuế. Cây lan cũng là sản phẩm nông sản mà tôi nuôi trồng. Tôi được biết, luật pháp cũng chưa có quy định cụ thể nào về việc nộp thuế trường hợp này"

Sự việc đã diễn ra khoảng 1 tháng trước. Một người đàn ông ở Hòa Bình đã mua cây lan với giá hơn 1,6 tỷ đồng của vợ chồng anh Trần Đình Luật (trú tại xóm Đồng Bàu 1, xã Mã Thành). Được biết, anh Luật đã chơi lan được nhiều năm nay. Hiện tại, anh đang chăm sóc 1 vườn lan.

Trong nội dung đoạn video, một người đàn ông mặc áo xanh đã đứng ra giới thiệu về thương vụ giao dịch giữa anh Luật và khách hàng tên Kiên đến từ tỉnh Hòa Bình. Xung quanh điểm giao dịch rất nhiều người đứng xem và theo dõi cuộc mua bán.

Một người đàn ông mặc áo xanh đã đứng ra giới thiệu về thương vụ giao dịch giữa anh Luật và khách hàng tên Kiên đến từ tỉnh Hòa Bình

Khi người "dẫn chương trình" tuyên bố cuộc chuyển nhượng bắt đầu, giá trị chuyển nhượng là 1 tỷ 650 triệu đồng. Người này nhấn mạnh thời gian, địa điểm diễn ra giao dịch là tại Mã Thành, huyện Yên Thành, chủ cây là thành viên trong câu lạc bộ hoa lan Cầu Lồi và thành viên CLB hoa lan Yên Thành chuyển nhượng cây lan đột biến Hồng Bồng Lai 7cm.

Người dẫn chương trình cũng đề nghị người xem chứng kiến việc đếm tiền, bàn giao cây, khuyến khích vỗ tay chúc mừng người mua, người bán cây lan tiền tỷ.

Một người dân cho biết đây là lần đầu tiên tôi thấy một vụ mua bán lan lớn nhất từ trước tới nay ở trên địa phương

Theo chia sẻ của anh L.V.H., trú trên địa bàn xã Mã Thành cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một vụ mua bán lan lớn nhất từ trước tới nay ở trên địa phương. Tôi cũng được biết qua báo, đài về các vụ chuyển nhượng lan đột biến hàng chục tỷ nhưng ở quê hương thì mới là lần đầu tiên".

Theo Dân Trí