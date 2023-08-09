Dự kiến thí điểm phổ cập mầm non với trẻ từ 3 tuổi ở 15 tỉnh thành

Đời sống 09/08/2023 11:03

Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đầu tháng 8 lấy ý kiến việc thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi 3-4; 4-5 tại 15 địa phương.

Theo thông tin từ VietnamPlus, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo ở một số tỉnh, thành phố để lấy ý kiến đóng góp.

Theo đó, nghị quyết này quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư cơ sở vật chất trường lớp; ưu đãi thu hút đầu tư; ưu đãi, thu hút đối với giáo viên, trẻ em mẫu giáo học tại các cơ sở giáo dục mầm non trong độ tuổi 3-4 tuổi; 4-5 tuổi tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các tỉnh, thành gồm Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Đà Nẵng, Kon Tum, Sóc Trăng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bạc Liêu.

Nghị quyết nhằm bảo đảm thực hiện các quyền của trẻ em; nâng chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mẫu giáo; khuyến khích thu hút các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục mầm non; bảo đảm tính đại diện theo vùng, miền, trong đó chú trọng thí điểm tại các địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo; các địa bàn có khu công nghiệp, khu đông dân cư. Nghị định cũng nhằm xây dựng cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất hoàn thiện pháp luật giáo dục trong phổ cập giáo dục mầm non trên phạm vi cả nước.

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Ảnh minh họa: TTXVN

Nghị quyết sẽ tập trung giải quyết ba nhóm chính sách. Thứ nhất là bố trí nguồn lực tài chính ngân sách và ưu đãi đầu tư để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo. Thứ hai là chính sách thu hút đội ngũ, ưu đãi đối với giáo viên mầm non, bảo đảm đội ngũ giáo viên mầm non để thực để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo. Thứ ba là hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi thực hiện phổ cập, đảm bảo tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được huy động đến cơ sở giáo dục mầm non để được nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non.

Thời gian dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua đối với dự thảo Nghị quyết là vào kỳ họp tháng 10 tới của Quốc hội khóa XV và thông qua theo quy trình một kỳ họp, soạn thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Hiện cả nước mới thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Theo thông tin từ VnExpress, việc thí điểm sẽ được áp dụng với cả khu vực công lập và tư thục. Với tư thục, các đơn vị thực hiện được bố trí đủ quỹ đất để xây dựng trường lớp, các công trình phụ trợ, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Ngoài ra, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chăm sóc trẻ được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 5-10% trong 15-20 năm, miễn thuế thu nhập trong 5 năm và giảm 50% thuế trong 10 năm tiếp theo.

Với công lập, giáo viên mầm non theo chương trình thí điểm được hỗ trợ tối thiểu 960.000 đồng một tháng, trong 9 tháng, được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hàng năm theo chương trình của Bộ.

Trong khi đó, trẻ 3-4, 4-5 tuổi ở trường công lập được miễn học phí, được hỗ trợ tiền ăn trưa tối thiểu 360.000 đồng và chi phí học tập 160.000 đồng mỗi tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng một năm.

Theo dự thảo, kinh phí để thực hiện gồm ngân sách nhà nước, xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác. Việc thí điểm được thực hiện trong 5 năm. Dự thảo này sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 năm nay.

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Trẻ trong đầu đến trường sau 9 tháng học trực tuyến, tại trường mầm non 19/5 (quận 1) tháng 2/2022 - Ảnh: VnExpress

Phổ cập giáo dục là việc tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định. Hiện, ở bậc mầm non, nhà nước phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi. Từ năm 2017, tất cả địa phương đã hoàn thành việc này và duy trì đến nay, huy động được 90-95% trẻ 5 tuổi đến trường; đảm bảo cơ sở vật chất, đồ dùng học tập, đồ chơi, giáo viên để thực hiện chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bộ đánh giá nhờ vậy tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em giảm dần qua các năm. Tỷ lệ thừa cân béo phì được khống chế. Trẻ được chuẩn bị sẵn sàng về thể chất, tâm lý, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm, kỹ năng xã hội để vào lớp 1.

Tuy nhiên, thiếu giáo viên đang là áp lực lớn ở bậc học này, ước tính số thiếu khoảng 50.000, chiếm gần một nửa tổng số giáo viên còn thiếu của cả nước.

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