Dù GDP và tuổi thọ đều ở mức cao nhưng tại sao người Nhật không cảm thấy “hạnh phúc”

Đời sống 24/03/2022 19:55

Ở Nhật tốc độ tăng trưởng GDP và tuổi thọ không hề thấp nhưng lí do gì mà mức độ hài lòng về cuộc sống của họ không cao. Vậy rốt cục là tại sao họ khó có cảm giác hài lòng về cuộc sống.

Hàng năm, các cơ quan Liên hợp quốc sẽ công bố bảng xếp hạng mức độ hạnh phúc của các quốc gia trên thế giới. Chỉ số hạnh phúc được đưa ra dựa vào GDP bình quân đầu người, phúc lợi xã hội, tuổi thọ, quyền được tự do lựa chọn cuộc sống, lòng khoan dung với người khác và không tham ô, tham nhũng.

Tại sao người Nhật không cảm thấy “hạnh phúc”?

Năm 2018, Nhật Bản đứng thứ 54. Vào năm 2021 vị trí này tiếp tục giảm xuống con số 56. Điều đó không có nghĩa là GDP và tuổi thọ ở nước này ở mức thấp. Mặc dù phúc lợi xã hội và tôn trọng quyền tự do nhưng mức độ hạnh phúc lại không tăng lên ở quốc gia này.

Dù GDP và tuổi thọ đều ở mức cao nhưng tại sao người Nhật không cảm thấy “hạnh phúc” - Ảnh 1

Có giả thuyết cho rằng lý do khiến người Nhật không cảm thấy hạnh phúc là do số lượng thụ thể serotonin ít hơn nhiều so với người phương Tây. Để nâng cao chỉ số hạnh phúc của Nhật Bản có lẽ cần phải quan tâm đến hạnh phúc của mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Dưới đây là bốn điều cần làm để nâng cao mức độ hạnh phúc về vật chất, thể chất và tinh thần.

Làm tăng lượng thụ thể serotonin trong cơ thể

Điều cần thiết là phải làm tăng lượng thụ thể serotonin trong cơ thể. Để điều trị trầm cảm người ta dùng thuốc  giữ mức serotonin trong não không quá thấp. Điều này sẽ làm giảm tâm trạng chán nản của bạn.

Khi bạn cảm thấy xúc động hoặc tập thể dục nhịp nhàng serotonin sẽ được tiết ra mà không sử dụng thuốc. Tất nhiên đi bộ cũng rất tốt.

Quan tâm đến cảm giác khi thành công

Khi bạn đạt được mục tiêu thì dopamin - một loại hoocmon tạo ra khoái cảm sẽ được giải phóng. Dopamine sẽ làm cho bạn cảm thấy tâm trạng tốt hơn và có động lực hơn trong công việc và học tập.

Bí quyết là nên đặt ra các mục tiêu có khả năng thực hiện được. Đặt ra những mục tiêu không có khả năng thực hiện được thường chỉ có kết thúc là thất bại. Điều quan trọng là tạo ra cảm giác “Tôi đã làm được!” ngay cả khi bạn đạt được một mục tiêu nhỏ.

Từ bây giờ hãy khẳng định bản thân mình

Dù GDP và tuổi thọ đều ở mức cao nhưng tại sao người Nhật không cảm thấy “hạnh phúc” - Ảnh 2

Tự khẳng định bản thân ngay cả trong tình huống khó khăn nhất bạn cũng có thể thấy được những mặt tích cực của nó. Tự mình giữ lấy giá trị cuộc sống là cơ sở của hạnh phúc. Do đó, điều quan trọng là phải khẳng định cách sống bản thân và cuộc sống riêng của mình.

Giấc ngủ là quan trọng

Giấc ngủ rất quan trọng trong việc làm giảm bớt mệt mỏi hàng ngày và duy trì sức khỏe. Và giấc ngủ ngon là điều không thể thiếu để có được cảm giác hạnh phúc dài lâu mà không bị tích tụ căng thẳng. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy tận hưởng ánh nắng mặt trời và thiết lập đồng hồ sinh học cho bản thân. Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, serotonin được tiết ra.

Dù GDP và tuổi thọ đều ở mức cao nhưng tại sao người Nhật không cảm thấy “hạnh phúc” - Ảnh 3

Vào buổi tối, khi tia nắng mặt trời yếu đi, melatonin - một chất gây buồn ngủ sẽ được giải phóng. Theo báo cáo, nếu bạn ngủ ít hơn 5 giờ, nguy cơ đột quỵ hoặc bệnh tim tăng gấp đôi. Điều quan trọng là phải thức dậy sớm càng nhiều càng tốt, phơi nắng và ngủ một giấc thật ngon.

Theo Toyokeizai Online

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