Dù GDP và tuổi thọ đều ở mức cao nhưng tại sao người Nhật không cảm thấy “hạnh phúc”

Năm 2018, Nhật Bản đứng thứ 54. Vào năm 2021 vị trí này tiếp tục giảm xuống con số 56. Điều đó không có nghĩa là GDP và tuổi thọ ở nước này ở mức thấp. Mặc dù phúc lợi xã hội và tôn trọng quyền tự do nhưng mức độ hạnh phúc lại không tăng lên ở quốc gia này.

Hàng năm, các cơ quan Liên hợp quốc sẽ công bố bảng xếp hạng mức độ hạnh phúc của các quốc gia trên thế giới. Chỉ số hạnh phúc được đưa ra dựa vào GDP bình quân đầu người, phúc lợi xã hội, tuổi thọ, quyền được tự do lựa chọn cuộc sống, lòng khoan dung với người khác và không tham ô, tham nhũng.

Có giả thuyết cho rằng lý do khiến người Nhật không cảm thấy hạnh phúc là do số lượng thụ thể serotonin ít hơn nhiều so với người phương Tây. Để nâng cao chỉ số hạnh phúc của Nhật Bản có lẽ cần phải quan tâm đến hạnh phúc của mỗi cá nhân trong cộng đồng.