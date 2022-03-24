Trên thế giới có bao nhiêu nước? Khám phá những quốc gia giàu và nghèo nhất

Đến thời điểm hiện nay, theo thống kê và báo cáo của Liên Hợp Quốc, hiện tại trên thế giới có 204 quốc gia. Tuy nhiên, trong số đó có một số nước đang tự công nhận độc lập nhưng chính quyền vẫn chưa đủ quyền lực hoặc là đang không đáp ứng được đủ tiêu chuẩn công nhận của thế giới. Vì thế, 204 quốc gia đang tạm được chia thành 5 nhóm như sau:

Trái Đất bao gồm nhiều châu lục và đại dương khác nhau. Mỗi châu lục lại có số lượng quốc gia nhất định. Vậy có bao giờ bạn gặp phải câu hỏi thế giới có bao nhiêu nước hay chưa? Đâu là top 3 những quốc gia giàu và nghèo nhất thế giới?

Nhóm 2: Hai nước Palestine và thành Vatican, đang trong quá trình quan sát của Liên Hợp Quốc, do có một số nước trên thế giới không công nhận hai khu vực này. (Năm 2015 hai nơi này đã được công nhận).

Nhóm 1: Có 193 nước được công nhận và đang là thành viên của Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Nhóm 3: Có hai vùng lãnh thổ đã được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận là Kosova (ra nhập Liên Hợp Quốc thứ 111/193) và Đài Loan ( là thành viên thứ 19/193 Liên Hợp Quốc).

Nhóm 4: Một số quốc gia đã được các nước trên thế giới công nhận, nhưng không độc lập về chính quyền đó là khu vực Tây Sahara, dù được Liên minh Châu Phi công nhận nhưng vẫn đang bị chiếm đóng.

Nhóm 5: 6 quốc gia và các vùng lãnh thổ được tuyên bố độc lập nhưng không được thế giới công nhận là Abkhazia, Bắc Síp, Nagorno – Karabakh, Tránnistria và Somaliland.

Đến thời điểm hiện nay, theo thống kê và báo cáo của Liên Hợp Quốc, hiện tại trên thế giới có 204 quốc gia

2. Trên trái đất hiện có bao nhiêu châu lục?

Hiện nay, trên thế giới đang có 7 châu lục đó là Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Cực, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Châu Đại Dương. Trong đó:

Châu Á có 50 quốc gia

Châu Phi gồm 54 quốc gia

Châu Nam Mỹ hiện diện 12 quốc gia

Châu Bắc Mỹ có mặt 23 quốc gia

Châu Âu gồm 51 quốc gia

Châu Úc có 14 quốc gia

3. Danh sách các quốc gia trên toàn thế giới

- Các nước thuộc khu vực Châu Á gồm:

Đông Á: Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ, Đài Loan, Triều Tiên và Hàn Quốc

Nam Á: Ấn Độ, Pakistan, Iran, Bhutan, Afghanistan, Nepal, Maldives, Bangladesh và Sri Lanka

Đông Nam Á: Việt Nam, Lào, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei và Đông Timor

Tây Á: Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập, Ả Rập Xê Út, Qatar, Israel Armenia, Syria, Azerbaijan, Georgia, Yemen, Bahrain, Lebanon, Jordan, Palestine, Iraq, CH Síp, Kuwait và Oman.

Trung Á: Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan và kyrgyzstan.

Các nước thuộc khu vực Châu Á

- Các nước thuộc khu vực Châu Âu gồm:

Đông Âu: Nga, Cộng Hoà Séc, Hungary, Romania, Ba Lan, Bulgaria, Belarus, Moldova, Ukraine và Slovakia

Tây Âu: Hà Lan, Bỉ, Pháp, Thuỵ Sỹ, Đức, Áo, Monaco, Luxembourg và Liechtenstein

Nam Âu: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Hy Lạp, Croatia, Albania, Serbia, Bosnia – Herzegovina, Vatican, Macedonia, San Marino, Malta, Montenegro và Slovenia

Bắc Âu: Anh, Đan Mạch, Phần Lan, Thuỵ Điển, Nauy, Latvia, Lithuania và Estonia.

- Các nước thuộc khu vực Châu Mỹ gồm:

Bắc Mỹ: United States, Canada

Nam Mỹ: Venezuela, Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Surinam, Paraguay, Colombia, Ecuador và Guyana.

Mỹ Latinh và Caribe: Antigua và Barbuda, Cuba, Haiti, Saint Vincent và Grenadines, Cộng hoà Trinidad và Tobago, Bahamas, Dominican Republic, Barbados, Saint Kitts và Nevis, Dominica, Jamaica, Saint Lucia và nước Grenada.

Trung Mỹ: Costa Rica, Belize, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua và Panamá.

Ngoài ra châu Mỹ còn có 19 đặc khu và vùng tự trị khác.

Các nước thuộc khu vực Châu Mỹ

- Các nước thuộc khu vực Châu Úc gồm:

Australia and New Zealand

Khu vực Melanesia: Vanuatu, Solomon Island, Papua New Guinea và Fiji

Khu vực Polynesia: Tonga và Tuvalu, Samoa

Khu vực Micronesia: Palau, Nauru, Marshall Island, Micronesia và Kiribati

- Các nước thuộc khu vực Châu Phi gồm:

Bắc Phi: Tunisia, Ai Cập, Libya, Tay Sahara, Algeria, Maroc và Sudan

Trung Phi: Cộng hòa Trung Phi, Cộng hoà dân chủ Congo, Chad, Guinea Xích đạo, Cameroon, Cộng hòa Congo, Gabon, Angola, São Tomé và Príncipe Chad.

Nam Phi: Nam Phi, Lesotho, Swaziland, Botswana và Namibia.

Đông Phi: Nam Sudan, Tanzania, Somalia, Zimbabwe, Mauritius, Eritrea, Comoros, Djibouti, Seychelles, Kenya, Zambia, Malawi, Ethiopia, Mozambique, Uganda, Madagascar, Rwanda và Burundi.

Tây Phi: Ghana, Bờ Biển Ngà, Nigeria, Saint Helena, Niger, Cape Verde, Sierra Leone, Burkina Faso,Guinea, Liberia, Senegal, Congo, Mali, Guinea – Bissau, Gambia Mauritania và Benin.

Các nước thuộc khu vực Châu Phi

4. Những quốc gia nào giàu nhất thế giới?

Những đất nước giàu nhất thế giới tính đến hiện nay gồm Hoa Kỳ, Thuỵ Sĩ, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Brunei, Nauy, Singapore, Luxembourg,…

Danh sách top 3 quốc gia giàu nhất thế giới gần đây là:

4.1. Qatar

Quốc gia này chỉ có đường biên giới trên bộ về phía Nam với Ả Rập Xê Út. Còn lại được bao quanh bởi vịnh Ba Tư. Một eo biển thuộc vịnh Ba Tư đã chia tách quốc gia này khỏi đảo quốc láng giềng Bahrain. Đất nước này còn có biên giới hàng hải với UAE ở phía Nam và Iran ở phía Tây.

Đất nước Qatar

Qatar hiện đang đứng đầu trong danh sách 10 nước giàu nhất thế giới với mức GDP bình quân đầu người đạt con số đáng nể phục đến 134.620 USD. Một trong những lý do giúp Qatar vươn lên giàu nhất trên thế giới nhờ vào nền công nghiệp khai thác dầu khí phát triển mạnh mẽ, chiếm đến 70% doanh thu của cả nước; 60% GDP và trên 80% kim ngạch xuất khẩu.

Nhờ sự phồn thịnh và giàu có nên Qatar đã được chọn là chủ nhà của giải World Cup năm 2022. Đây cũng là quốc gia Ả Rập đầu tiên nhận được vinh dự này.

4.2. Luxembourg

Là một quốc gia nhỏ nằm trong lục địa Tây Âu, tiếp giáp với Pháp, Bỉ và Đức. Đất nước này theo dân chủ đại nghị và quân chủ lập hiến; nghĩa là được cai trị bởi một đại công tước và cũng là đại công quốc còn tồn tại duy nhất trên thế giới. Thành phố Luxembourg cũng chính là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất. Nơi đây hội tụ một vài cơ quan và đại diện Liên minh châu Âu.

Sự giàu có của quốc gia này đã được chứng minh bằng việc Luxembourg góp mặt trong top 2 danh sách những đất nước giàu nhất thế giới. Nơi đây có một nền kinh tế phát triển rất cao, GDP bình quân đầu người cao nhất trên thế giới là 107.206 USD/người/năm. Tài chính là lĩnh vực trụ cột cho nền kinh tế mạnh mẽ của quốc gia này.

4.3. Singapore

Quốc đảo Đông Nam Á này nằm ngoài khơi mũi phía Nam của bán đảo Mã Lai. Nó cách xích đạo chỉ 137 km về phía Bắc. Lãnh thổ Singapore gồm có một đảo chính hình thoi và khoảng hơn 60 đảo nhỏ. Quốc gia này tách biệt với Malaysia qua eo biển Johor ở phía Bắc, với quần đảo Riau của Indonesia qua eo biển Singapore về phía Nam.

Singapore đã được góp tên mình vào danh sách những nước giàu nhất thế giới, là một quốc gia đô thị hóa, chỉ còn lại một số ít thảm thực vật nguyên sinh. Hoạt động cải tạo đất đã giúp quốc gia này liên tục mở rộng diện tích.

Singapore đã được góp tên mình vào danh sách những nước giàu nhất thế giới

Với hai lĩnh vực chính là vận tải biển và mua bán thương mại, đảo quốc sư tử đã phát triển một cách nhanh chóng. Đến năm 1900, Singapore trở thành một trong những thành phố hiện đại và phồn thịnh nhất ở Đông Nam Á, sánh ngang với các thành phố cảng lớn trên thế giới như: Rotterdam, Kobe, Thượng Hải, Hong Kong…

Mặc dù nhỏ bé nhưng đã vượt 2 bậc từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3 các quốc gia giàu nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay rơi vào khoảng 103.700 USD, cao gấp gần 5 lần thu nhập bình quân của toàn thế giới.

5. Đâu là những nước nghèo nhất thế giới?

Quốc gia nghèo nhất thế giới thuộc về Burundi, tiếp đến lần lượt là Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa dân chủ Congo, Comoros, Madagascar, Nam Sudan, Nigeria, Liberia, Ma- rốc,… Đặc điểm chung là các nước này đều thuộc khu vực Châu Phi. Dưới đây là top 3 quốc gia nghèo nhất thế giới:

5.1. Burundi

Thu nhập bình quân đầu người của Burundi chỉ đạt 727 USD/người/năm. Đất nước nhỏ bé bị hủy hoại bởi những cuộc xung đột sắc tộc và nội chiến của người dân tộc Hutu-Tutsi triền miên. Vào tháng 3 năm 2016, Liên minh châu Âu- nhà tài trợ lớn nhất của Burundi, đã cắt giảm tài trợ cho chính phủ nước này trong nỗ lực buộc Nkurunziza phải đàm phán để chấm dứt bế tắc chính trị.

Cuộc khủng hoảng chính trị được xem là nguyên nhân chính đẩy đất nước này vào tình trạng suy thoái và chính phủ Burundia cấm buôn bán với nước láng giềng Rwanda vào tháng 7 năm 2016, với lý do đưa ra là lo ngại về an ninh lương thực, đã góp phần làm tăng giá các loại thực phẩm chính như khoai tây.

5.2. Cộng hòa Trung Phi

Đất nước này có thu nhập bình quân đầu người là 746 USD/người/năm. Mặc dù thiên nhiên ban tặng rất nhiều vàng, dầu, uranium và kim cương nhưng Cộng hòa Trung Phi nhưng quốc gia này vẫn rất nghèo.

Thu nhập bình quân đầu người của Burundi chỉ đạt 727 USD/người/năm

Lần đầu tiên kể từ khi độc lập khỏi Pháp vào năm 1960, năm 2016, Cộng hòa Trung Phi đã bầu tổng thống một cách dân chủ: cựu giáo sư toán học và thủ tướng Faustin Archange Touadera, người đã vận động như một người hòa giải, làm cầu nối giữa người thiểu số Hồi giáo và đa số Kitô hữu.

Cuộc bầu cử thành công của ông được xem là bước đi quan trọng đối với công cuộc tái thiết quốc gia. Tuy nhiên, với khoảng 75% dân số vẫn sống dưới mức nghèo khổ, con đường phục hồi sẽ còn rất dài và khó khăn.

5.3. Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC)

791 USD/người/năm là thu nhập bình quân đầu người của CHDC Congo. Kể từ khi giành được độc lập từ Bỉ vào năm 1960, CHDC Congo đã phải chịu đựng hàng thập kỷ độc tài, chính trị bất ổn và bạo lực liên tục tăng cao. Nhưng giờ đây, đất nước này đã sẵn sàng bước sang một trang mới bằng sự kiện: vào ngày 24 tháng 1 năm 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, con trai của nhà lãnh đạo đối lập huyền thoại Etienne Tshisekedi được bầu làm tổng thống mới.

Với 80 triệu ha đất trồng trọt, hơn một ngàn kim loại và khoáng sản có giá trị dưới bề mặt, Cộng hòa Dân chủ Congo là quốc gia được nhận định có tiềm năng trở nên giàu có ở khu vực châu Phi và là động lực tăng trưởng cho toàn lục địa. Tuy nhiên, những bất ổn chính trị và tham nhũng đặc hữu có thể tiếp tục tạo nên sự thất vọng với bạn bè thế giới.

6. Top những quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới?

Dưới đây là bảng thống kê 3 quốc gia có vùng lãnh thổ lớn nhất thế giới được ghi nhận tại thời điểm hiện tại.

6.1. Nga

Xứ sở bạch dương là quốc gia rộng lớn nhất thế giới với diện tích lên đến 17,1 triệu km2. Trên thực tế, nếu Nga bị giảm 7 triệu km2 thì nó vẫn là quốc gia có diện tích lớn nhất và phần bị mất sẽ xếp vị trí thứ 7. Cũng như Trung Quốc, Nga có đường biên giới tiếp giáp 14 quốc gia khác nhau. Mặc dù mùa hè ẩm ướt chiếm ưu thế ở phần lớn miền nam nước Nga nhưng không có khu vực nào của nước Nga là vùng khí hậu nhiệt đới.

Xứ sở bạch dương là quốc gia rộng lớn nhất thế giới với diện tích lên đến 17,1 triệu km2

Quần xã sinh vật trên cạn lớn nhất thế giới Taiga, trải dài từ Đông Canada trên khắp đại đa số miền bắc nước Nga. Các kho dự trữ dầu khổng lồ tồn tại bên dưới các khu rừng và lãnh nguyên băng giá của Nga. Mặc dù vậy, do chi phí khai thác cao và khó khăn trong việc trích xuất, phần lớn tài sản dầu mỏ của Nga vẫn chưa được sử dụng.

6.2. Canada

Đất nước Bắc Mỹ này có diện tích 9,98 triệu km2, điều này làm cho nó trở thành quốc gia lớn nhất ở bán cầu tây và có đường bờ biển dài 202.080 km (dài hơn bất kỳ quốc gia nào khác). Nằm giữa Bắc Cực và Hoa Kỳ, Canada trở thành vùng lãnh nguyên băng giá rộng lớn kéo dài theo Vòng Bắc Cực.

Tương tự như Hoa Kỳ, ở nửa phía tây của đất nước, dãy núi Rocky chạy từ bắc xuống nam. Trung tâm vùng thảo nguyên là nơi chuyên cung cấp những khu vực trồng ngũ cốc và cải dầu khổng lồ. Đông Canada là trái tim truyền thống của quốc gia, với thành phố Toronto, Montreal và thủ đô quốc gia Ottawa, tất cả đều nằm ở phía Đông.

6.3. Hoa Kỳ

Xứ sở cờ hoa có diện tích lớn hơn Trung Quốc nhưng lại nhỏ hơn Canada một chút với 9,63 triệu km2. Phía Nam giáp biên giới Mexico và phía Bắc giáp Canada. Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều điều kiện địa lý và động vật hoang dã. Hai đặc điểm Bắc-Nam chia quốc gia thành ba mảnh riêng biệt. Phía tây dãy núi Rocky, bang Thái Bình Dương được biết đến với thời tiết ôn đới quanh năm và bãi biển trải dài dọc theo bờ biển California.

Vùng đồng bằng rộng lớn kéo dài từ Canada đến Mexico nhưng bị kẹp giữa Rockies và sông Mississippi đã biến Hoa Kỳ trở thành một trong những khu vực phát triển màu mỡ nhất thế giới. Khu vực phía đông Mississippi là trung tâm công nghiệp và kinh tế của Mỹ với các thành phố lớn trải rộng dọc theo bờ biển phía Đông.

Qua bài viết vừa rồi, chúng tôi đã giúp bạn giải đáp thắc mắc “trên thế giới có bao nhiêu quốc gia?” Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn có thêm kiến thức cũng như những khám phá thú vị về trái đất đáng yêu này.