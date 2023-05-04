Dự báo thời tiết sau nghỉ lễ: Nắng nóng bao trùm cả nước, nhiều nơi đạt mức nhiệt kỷ lục

Do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày 04-07/5, khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Thông tin từ Báo Pháp Luật Việt Nam, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nắng nóng sẽ quay trở lại trên diện rộng từ ngày 4 đến ngày 7/5. Vùng đặc biệt nóng là khu vực phía Tây Nghệ An và Hà Tĩnh với nhiệt độ được dự báo sẽ cao hơn 40 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Từ ngày 05-06/5 ở phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở khu vực Nam Bộ từ ngày 03-06/5 có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-65%.

Sau đợt nắng nóng này, từ ngày 8/5 sẽ có một đợt mưa rào diễn ra trên diện rộng từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến các tỉnh miền Trung. Đợt mưa này ngắn, mưa xối xả nhưng mau tạnh và sẽ làm giảm nhiệt đột ngột.

Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Theo Tạp chí Kinh tế & Môi trường, sau đây là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 4/5:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C; cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm không mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 34-37 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ C.