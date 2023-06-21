Đối tượng yêu cầu nạn nhân gọi video khỏa thân rồi lén ghi hình lại, ép cô phải tiếp tục cho xem cảnh nhạy cảm và đe dọa tống tiền.

Theo thông tin từ báo Giáo dục & Thời đại, ngày 20/6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố L.Đ.Q (SN 1995, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, đêm 27/4 fanpage “Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum” nhận được tin nhắn “cầu cứu” của chị Y. (tên nạn nhân đã được thay đổi) về việc bị “khủng bố tinh thần” qua mạng xã hội.

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, quá trình làm việc, Q đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, cơ quan CSĐT cũng đang hoàn tất các thủ tục để ra quyết định khởi tố đối với LĐQ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng L.Đ.Q tại trụ sở công an - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, tháng 4, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao nhận được thông tin cầu cứu của chị Y. về việc bị một nam thanh niên “khủng bố tinh thần” qua mạng xã hội và đe dọa tống tiền.

Theo chị Y., từ đầu tháng 4, qua mạng xã hội, chị có quen một nam thanh niên có nickname “Trần Thành”. Sau thời gian trò chuyện, đối tượng đặt vấn đề, yêu cầu chị Y. gọi video khoả thân và được chị đồng ý.

Từ đó, đối tượng đã lén quay, chụp lại những cảnh nhạy cảm. Sau đó, người này nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa nạn nhân tiếp tục cho xem cảnh nhạy cảm và đe dọa tống tiền nạn nhân. Nếu không chuyển tiền hoặc không cho xem cảnh nhạy cảm sẽ bị đối tượng đăng tải các nội dung lên mạng.

Quá lo sợ, chị Y. đồng ý gửi cho nam thanh niên này số tiền 500.000 đồng. Tiếp đó, người này lại tiếp tục đe dọa, khủng bố tinh thần, đòi tống tiền nạn nhân.

Cô gái trẻ bị tình cũ dùng hình ảnh nhạy cảm tống tiền, đe dọa Ngày 17/6, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Sỹ Sơn để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-ban-gai-quen-qua-mang-khoe-than-nam-thanh-nien-quay-video-lai-roi-e-doa-tong-tien-594538.html