Đồng Nai: Cháy lớn tại một xưởng gỗ, cột khói bốc lên dữ dội kèm theo vài tiếng nổ lớn

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, trưa ngày 4-3, lực lượng PCCC công an tỉnh Đồng Nai đang triển khai dập lửa tại một xưởng gỗ gần khu vực chợ Phú Sơn (xã Bắc Sơn, Trảng Bom).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 10 giờ 40 phút sáng cùng ngày mọi người phát hiện cột khói bốc lên dữ dội tại một xưởng gỗ gần khu vực chợ Phú Sơn. Lúc này nhiều người đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành và có một vài tiếng nổ lớn trong đám cháy. Vì xưởng gỗ nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh kèm theo cột khói bao trùm khu vực khiến những người chứng kiến kinh hãi.

Nhận được tin báo lực lượng Công an PCCC công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an PCCC khu vực Trảng Bom nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai dập lửa. Bước đầu vụ cháy chưa có thông tin thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để triển khai dập lửa. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy xưởng gỗ làm nhiều tài sản bị thiêu rụi. Cụ thể theo báo Dân Trí, chiều 24-1, xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông tại phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, xảy ra cháy lớn làm nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo đó hơn 17h, lửa bất ngờ bùng lên bên trong xưởng gỗ trên đường số 7, phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức).

Phát hiện hỏa hoạn, nhiều người tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Lửa cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ khiến người dân hoảng sợ, tháo chạy ra ngoài. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa cháy lan ra cả nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TP Thủ Đức nhanh chóng huy động phương tiện cùng các cán bộ chiến sỹ tới hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

