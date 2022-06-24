Doanh nghiệp, dân buôn hàng Trung Quốc như ngồi trên đống lửa vì khó nhập hàng

Không chỉ có đợt dịch này mà vào các lễ hội mua sắm, đường vận chuyển Trung - Việt cũng bị tắc khiến cho hàng hoá về tay rất chậm, có khi lên đến cả tháng trời. Điều này khiến cho dân buôn phải cảm thấy bất lực, đánh mất mớ lợi nhuận chỉ vì không có hàng để bán mặc dù lượng cung đang tăng lên.

Tình trạng tắc nghẽn tại các cửa khẩu, cảng biển Trung Quốc do dịch COVID-19 gây nên cú sốc lớn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Số lượng các tàu và xe container đang mắc kẹt chờ mở biên ngày càng tăng. Điều này cũng tạo ra áp lực về vận tải logistics và cảng biển ngày càng một lớn.

Được biết, Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 2 tháng đầu năm ước đạt 18,3 tỷ USD. Đồng thời cũng là thị trường nhập siêu lớn nhất của nước ta với 10,5 tỷ USD, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, nhiều ngành nghề của nước ta sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ nước bạn, do đó việc đình trệ gửi hàng sẽ khiến quy trình sản xuất của các doanh nghiệp tại Việt Nam bị ảnh hưởng.

Giải pháp mới cho dân buôn và doanh nghiệp khi nhập hàng Trung Quốc

Hầu hết các doanh nghiệp hay tiểu thương đều đang tự nhập hàng hoặc sang tận Trung Quốc để đánh hàng về. Ngỡ rằng điều này sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí hơn nhưng thực tế tính toán kỹ về chi phí đi lại, công sức tìm kiếm cũng đã mất của bạn rất nhiều thời gian rồi. Đồng thời nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thì hãy sẵn sàng chuẩn bị một hầu bao thật vững để nó chảy như thác sang túi tiền của người khác nhé.

Với sự phát triển bùng nổ của lĩnh vực thương mại điện tử, chủ buôn đã có thêm hình thức nhập hàng Trung Quốc đáng tin cậy đó chính là thông qua các trang TMĐT nổi tiếng như Taobao, Tmall, Alibaba để đặt hàng online và chờ đợi đơn hàng của mình.

Cách thức nhập hàng này khá tiện lợi, tuy nhiên cũng bộc lộ ra nhiều điểm hạn chế vì chúng chỉ sử dụng ngôn ngữ duy nhất là tiếng Trung, nếu bạn không thông thạo ngôn ngữ này sẽ rất khó để có thể đặt hàng, lựa chọn số lượng, mẫu mã, màu sắc sản phẩm theo mong muốn.

Hơn nữa, bạn sẽ phải có thẻ thanh toán quốc tế để giao dịch. Ngoài ra, nhiều bên lại không cho phép bạn gửi thẳng địa chỉ về Việt Nam nên bạn cần phải chịu chi phí lưu kho rồi vận chuyển nội địa.

Khi hai hình thức nhập hàng Trung Quốc kể trên vẫn còn nhược điểm, chưa thể đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp thì chắc chắn một dịch vụ sẽ ra đời. Mang trọn ưu điểm của các hình thức kể trên vừa khắc phục nhược điểm từ chi phí nhập hàng, bảo hiểm nhập hàng và đảm bảo hạn chế rủi ro hết mức có thể đã khiến cho dịch vụ order hàng Trung Quốc trở nên phổ biến và ưa chuộng.

Chỉ cần liên hệ với đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng qua các công ty trung gian bạn chỉ cần gửi link, số lượng cụ thể của mặt hàng cần mua và chờ đợi gửi hàng không tốn thời gian, công sức.

Điều đặc biệt khiến mọi doanh nghiệp và tiểu thương đều tin dùng dịch vụ này chính là hỗ trợ nhập hàng vào mùa cao điểm. Tuy hàng hoá có thể về chậm so với tiêu chuẩn, nhưng vẫn đảm bảo thời gian nhận hàng theo dự kiến. Ngoài ra, khi có sự cố phát sinh sẽ lập tức phản hồi cho bạn để có hướng giải quyết phù hợp. Điểm làm bạn không thể chối từ là có bảo hiểm khi hàng hoá xảy ra sự cố hư hỏng.

Đơn giản hoá nhập hàng Trung Quốc với Tiểu Thần Tài

Hiện nhiều công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực nhập hàng Trung - Việt, bạn có thể lựa chọn Tiểu Thần Tài để gửi gắm niềm tin với dịch vụ mua hộ hàng Trung Quốc.

Với thâm niên lên đến 7 năm hoạt động trên thị trường, Tiểu Thần Tài đã thành thạo làm việc với các trang thương mại điện tử lớn như Taobao, Tmall, 1688,.. và làm quen với không ít các xưởng sản xuất nhằm mang đến giá nhập thấp nhất trên thị trường.

Tiểu Thần Tài cũng tự tin cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao với thời gian dự kiến chỉ từ 2-5 ngày, phí dịch vụ chỉ từ 2% và bảo hiểm hàng hoá 100% khi có hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Để quá trình gửi hàng diễn ra suôn sẻ, Tiểu Thần Tài đã xây dựng được 4 kho hàng tại các khu vực đắc địa nhất, như: Quảng Châu, Đông Hưng, Bằng Tường, Hà Khẩu.

Vì vậy, nếu bạn có nhu cầu hãy tham khảo và sử dụng dịch vụ nhập hàng Trung Quốc, liên hệ ngay với Tiểu Thần Tài qua hotline: 078 210 1688 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.