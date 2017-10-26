Được biết, vào khoảng 20 giờ ngày 23/10, bà Trần Thị Minh (50 tuổi, trú tại phường Quang Tiến) khi đi tập thể dục ngang qua khu vực cổng chào Trung tâm Y tế phường Quang Tiến thì nghe tiếng trẻ con khóc.

Lần theo tiếng khóc, bà phát hiện một thùng giấy carton, bên trong là một đứa trẻ đang gào khóc. Trong thùng có thêm mấy cái chăn mỏng và quần áo của cháu bé, không có bất kỳ thông tin cá nhân nào để lại.

Chia sẻ với VOV, bà Minh cho biết: “Khi mở thùng giấy ra thì tôi phát hiện một bé trai tầm 20 ngày tuổi. Lúc này da bé hơi tái nhạt, tôi lập tức bế cháu vào Trung tâm Y tế để kiểm tra tình hình sức khỏe và cho uống sữa. Sau khi cháu được kiểm tra sức khỏe ổn định, chúng tôi đã xin chính quyền đưa bé về nhà tạm chăm sóc vì con dâu mới sinh cháu nhỏ được 3 tháng tuổi nên sẽ có sữa cho cháu”.

Sau mấy ngày được gia đình bà Minh chăm sóc, cháu bé đã khỏe mạnh, ngủ ngon, không còn quấy khóc. Nghĩ cháu bé đến với gia đình như một cái duyên nên bà Minh rất muốn nhận nuôi bé. Gia đình đã đặt tên cho đứa trẻ là Phúc Lộc.

Nghe tin có cháu bé bị bỏ rơi, nhiều gia đình tại địa bàn đã ngỏ ý muốn xin nhận nuôi cháu. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã ra thông báo và vẫn đang chờ người thân của cháu đến nhận con. Hiện tại, cháu vẫn được gia đình chị Minh chăm sóc, trung tá Nguyễn Thái Học cho biết.

Trước đó, ngày 6/9, tại địa bàn xã Thanh Chương, huyện Thanh Chương, người dân cũng đã phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi bên đường cùng một giỏ quần áo, một hộp sữa, 500 nghìn đồng và một bức thư tay của người mẹ nhờ nuôi con giúp và cam kết sẽ không về tìm lại con.

Sau một thời gian không thấy người nhà đến nhận, chính quyền địa phương đã duyệt hồ sơ và quyết định giao cháu bé cho gia đình anh Nguyễn Văn Hoa, cán bộ Chi cục Thuế huyện Thanh Chương nuôi dưỡng.