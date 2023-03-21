Trong quá trình di chuyển trụ cáp quang, ông L.T.A điều khiển cần cẩu di chuyển trụ không may vướng vào dây điện, bất ngờ bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin báo Tiền Phong, chiều 21/3, ông Nguyễn Văn Đô, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân (huyện Đắk Song, Đắk Nông) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ điện giật, khiến một nam nhân viên của công ty viễn thông tử vong.

Cụ thể, khoảng 11h ngày 21.3, tại thôn 10, xã Trường Xuân xảy ra vụ điện giật gây chết người. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông L.T.A (SN 1980, trú Gia Lai), đang làm việc tại Gia Nghĩa, chưa rõ địa chỉ thường trú.

Rất đông người dân đến hiện trường theo dõi vụ việc

Ông L.T.A điều khiển cần cẩu di dời trụ cáp quang không may vướng vào dây điện.

Hiện trường vụ việc Ảnh: Quang Vũ

Ông L.T.A khi đang dùng cần cẩu di chuyển trụ cáp quang tại thôn 10, xã Trường Xuân. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông A. không may vướng vào dây điện và bị điện giật tử vong.

Sự việc không dừng lại ở đó, vào thời điểm này dây điện bị cháy rơi vào phần đầu xe đã làm cháy khu vực phía trước của bánh xe.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng công an có mặt tại hiện trường.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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